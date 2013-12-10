أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

اعرف المتهم بشائعة اغتيال السيسي

  • سياسية
  • 21
Google+ Print
اعرف المتهم بشائعة اغتيال السيسي اعرف المتهم بشائعة اغتيال السيسي

تلقى النائب العام هشام بركات، بلاغًا من طارق محمود المحامى ضد المدعو مجدى أحمد حسين رئيس مجلس ادارة وتحرير جريدة الشعب، ورئيس حزب العمل وأحد قيادات ما يطلق عليه تحالف دعم الشرعية، الموالى لجماعة الإخوان المحظورة.
وطالب محمود، بإصدار قرار فوري بضبط وإحضار المتهم لارتكابه جرائم نشر أخبار كاذبة، والتى من شانها ان تؤدى الى اثارة الفتنة وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وفتح التحقيق الفورى والعاجل معه ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء التحقيقات.
وقد أكد طارق محمود المحامى فى بلاغه، أن مجدي حسين قام بتاريخ الجمعة الموافق 6/12/2013 فى جريدة الشعب، والتى يترأس تحريرها وادارتها نشر أخبار فى صدر الصفحة الأولى يفيد تعرض الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع لمحاولة اغتيال يوم الثلاثاء الموافق 3/12/2013 في إحدى القواعد العسكرية بالإسكندرية، وأن تلك المحاولة أدت إلى إصابته في الأجزاء العليا في الجسم والقدم، وأن تلك الإصابات ليست جسيمة ولكنها تمنعه من الظهور الإعلامي، وأنه نتيجة تلك المحاولة لا يسير بصورة طبيعية.
وأكد الخبر المنشور بالصحيفة، أن الذخيرة المستخدم فى محاولة الاغتيال هى نفس الذخيرة التى استعملت مع شهداء رابعة، كما ورد بالخبر، إلا أنه وبتاريخ الخميس الموافق 5/12/2013 شارك الفريق عبد الفتاح السيسى فى احدى تدريبات قوات الصاعقة، بل شاركهم فى التدريبات والتقى بضباطها وأفرادها وألقى كلمة إليهم وظهر فى صحة جيدة، مما يؤكد تعمد المقدم ضده البلاغ نشر اخبار كاذبة لاحداث فوضى فى البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد، تنفيذا لمخطط جماعة الاخوان المحظورة ومخطط بعض الدول الأجنبية التى تساند هذه الجماعة المحظورة بعد ثورة 30 يونيو –حسب وصف مقدم البلاغ-.
وأضاف، أن نشر هذا الخبر الكاذب وبهذه الطريقة هدفه احداث انقسام داخل المؤسسة العسكرية، بالايحاء بوجود تمرد داخل هذه المؤسسة والذى نتج عنه محاولة الاغتيال التى زعمت الجريدة نشرها وترويجها، وهذا ما يؤكد ارتكاب مجدى احمد حسين جريمة اشاعة اخبار كاذبة بهدف تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد، وهو الفعل الذى يجرمه قانون العقوبات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش

قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي

فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي