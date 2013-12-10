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دكتور جمال عصمت: "سوفوسبوفير" يفيد مرضى فيروس c والتليف الكبدى البسيط

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دكتور جمال عصمت: "سوفوسبوفير" يفيد مرضى فيروس c والتليف الكبدى البسيط دكتور جمال عصمت: "سوفوسبوفير" يفيد مرضى فيروس c والتليف الكبدى البسيط

صرح الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب القاهرة عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية نائب رئيس جامعة القاهرة، بأنه بالرغم من طرح دواء سوفوسبوفير فى السوق الأمريكى والأوروبى فإن استخدامه داخل منظومة التأمين الطبى فى هذه البلاد يأخذ عدة أشهر حتى يتم اعتماده داخل هذه المنظومة.

وأكد أنه حتى إذا تم اتباع أسلوب الترخيص السريع فى الدواء فإنه يستغرق 6 أشهر على الأقل حتى يتم التصريح بنزوله إلى سوق الدواء المصرى، موضحا أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة مها الرباط قامت بتشكيل لجنة من قيادات وزارة الصحة ومن أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لمناقشة العلاجات الحديثة للتفاوض مع الشركات المنتجة لتوفير أفضل علاجات ممكنة للمريض المصرى المصاب بفيروس سى وبأسعار مناسبة بعد التأكد من صلاحية هذه الأدوية للنوع الجينى الرابع من فيروس سى الموجود فى .

ونوة إلى أن هناك أكثر من 10 عقاقير يتم تجربتها فى المرحلة النهائية حاليا تنتجها 5 شركات عالمية وحتى الآن لم يتم اعتماد أى منها كوسيلة لعلاج فيروس سى على المستوى القومى لأى دولة.

وأشار أن دواء سوفوسبوفير حتى الآن لم تتم تجربته على مرضى الفشل الكبدى والفشل الكلوى ولكنه يصلح للحالات التى تعانى من التهاب مزمن بالكبد أو تليف بسيط بالكبد.

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مصر 365

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