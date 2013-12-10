خطوتان لعلاج قشرة فروة رأس الطفل

قشرة فروة الرأس عند الرضع، تعتبر أمرًا طبيعيًا للعديد من الأطفال، ويسهل التعامل معه، والتخلص منه بسهولة، ولكن كيف يمكن التخلص من تلك القشور الناتجة عن أسباب مرضية، وهو ما تسأل عنه قارئة، يعانى طفلها من أكزيما جلدية، أصابته بعد الولادة مباشرة، وهو ما جعل فروة الرأس يتكون بها قشرة سميكة.

وتجيب الدكتورة هديل جهاد، أخصائية الأمراض الجلدية، والعلاج بالليزر قائلة، فى حالة تأكد السيدة من صحة تشخيص الحالة على أنها أكزيما، فيجب أولا أن نوضح لها طبيعة هذا النوع من الحساسية، والتى ستستمر لعدة سنوات تالية، وأهمها تكرار نوبات الحساسية بشكل متفاوت فى الشدة من فترة إلى أخرى.

وأضافت جهاد، أنه يجب العلم أن تلك الأكزيما تؤدى إلى تقشر فى الطبقة السطحية لفروة الرأس، وبالتالى كشف الطبقة التالية، ويبدو الجلد كما لو كان غير مكتمل النمو، ويعانى جفافًا شديدًا.

وتوضح جهاد أن، علاج هذا النوع يتم على مرحلتين:

> الأولى: استخدام أنواع معينة من الشامبوهات، والتى تحتوى على مادة "الساليسيك أسيد"، وتعمل على صنفرة الجلد، والتخلص من كامل الطبقة السطحية المتشققة.

> الثانية: بعد كشف الطبقة التالية من الجلد، يتم تغذيتها جيدا باستخدام الزيوت الطبيعية، والسيروم، لكى يتم تغليف تلك الطبقة بشكل كامل، حيث تعمل الزيوت كطبقة عازلة، ومغذية للبشرة وعلاج فعال للجفاف، والتقشر.