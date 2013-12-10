الببلاوى يبحث إستراتيجية تطوير محافظة القاهرة

عقد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء إجتماعاً اليوم الثلاثاء لمناقشة بعض التحديات التى تواجه محافظة القاهرة فى عملية التطوير الجارية بها، حيث تم استعراض ثلاثة موضوعات رئيسية تتضمن مبادرة لتطوير العشوائيات بالمحافظة، وإستكمال المرحلة الاولى من مشروع مدينة الجلود بالروبيكى، وموضوع الباعة الجائلين بوسط القاهرة، بالإضافة إلى موضوعات أخرى تهم المواطنين.

وقد عرض محافظ القاهرة التصور المقترح للتعامل مع مشكلة العشوائيات وبالأخص المناطق ذات الخطورة من الدرجة الأولى والتى يقطنها حوالى 280 ألف مواطن وتحتاج الى ما يقرب من 45 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أنه تم توفير 15 ألف وحدة منها وجارى العمل على توفير الوحدات الباقية ، ويهدف التصور المقترح إلى نقل سكان المناطق العشوائية نقلة نوعية على أن يتم ذلك بمشاركة المجتمع المدنى.

أما فيما يخص مشروع نقل المدابغ الموجود بمنطقة الفسطاط إلى مدينة الجلود بالروبيكى، فإن هذا يأتى فى إطار المخطط العام لنقل المصانع الملوثة للبيئة خارج الكتلة السكانية، وإقامة مجمع صناعى متكامل من حيث المرافق والبنية الأساسية اللازمة لهذه الصناعة حتى تساعد على النهوض بها خلال الفترة القادمة.

وحول موضوع الباعة الجائلين،عرض المحافظ رؤية كاملة لحل هذه المشكلة، ليعيد إلى المدينة رونقها الحضاري مع مراعاة عدم الإضرار بأحد من هؤلاء البائعين.

أ ش أ