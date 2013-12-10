زياد بهاء الدين يبحث مع سفير الأردن دعم العلاقات بين البلدين

استقبل اليوم الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، السفير بشر هانى الخصاونة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية، فى القاهرة، حيث تناول اللقاء بحث سبل دعم وتنمـية العلاقات الثنائية بين مصر والأردن فى مختلف المجالات، وأهمها الجهود الجارية للإعداد لعقد اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية برئاسة رئيسى وزراء البلدين، والمنتظر عقدها مطلع العام المقبل.

وأضاف "بهاد الدين" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلا: إنه تم خلال المقابلة استعراض أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة خاصة تنمية حجم التبادل التجارى، والذى بلغ عام 2012 حوالى 901 مليون دولار، فضلاً عن تطور مشروع خط الربط الكهربائى الثمانى لدول المشرق العربى وليبيا، فضلاً عن جهود التعاون المشتركة لرعاية أوضاع ومصالح العمالة المصرية فى الأردن وسبل تيسير أوضاعها، كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل تنمية حجم الاستثمارات المشتركة، حيث تزايدت حجم الاستثمارات الأردنية فى مصر تزايدًا مطردًا حتى 29 فبراير 2012، وبلغت مساهمة المستثمرين الأردنيين فى الشركات القائمة فى مصر نحو 1.8 مليار جنيه فى قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، جدد سفير المملكة الأردنية الهاشمية دعم المملكة حكومة وشعبًا لاختيارات الشعب المصرى متمثلاً فى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا على ثقة الأردن فى استعادة مصر لدورها الريادى فى العالم العربى، وأشاد باللقاءات الثنائية المستمرة بين مسئولى البلدين والمنتهية بالزيارة التى قام بها رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين لمصر ولقاءه مع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين خلال نوفمبر 2013، والتى تم خلالها الاتفاق على آليات تنمية وتوسيع العلاقات وزيادة حركة التجارة البينية وإزالة المعوقات التى تواجه رجال الأعمال فى البلدين.

ومن ناحية أخرى، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى على الدور الهام المحورى الذى يقوم به رجال الأعمال بالتعاون ومشاركة حكومتى البلدين فى دفع عجلة التنمية فى البلدين الشقيقين، وثمن جهودهم المبذولة خاصة فى المجال الاقتصادى بشقيه التجارى والاستثمارى.