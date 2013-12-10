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نائب رئيس برشلونة: لا داعي لتحسين عقد ميسي

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نائب رئيس برشلونة: لا داعي لتحسين عقد ميسي نائب رئيس برشلونة: لا داعي لتحسين عقد ميسي

برشلونة، (إفي): لا يعتقد نائب رئيس نادي برشلونة لكرة القدم للشئون الاقتصادية خافيير فاوس، أن هناك ضرورة لتحسين عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، بعد أن تم تحسينه وزيادة مدته العام الماضي.

وفي تصريحات للقناة الكتالونية الأولى اليوم الثلاثاء قال فاوس "لا أعرف لم سيكون علينا القيام بذلك مرة أخرى، لا أرى سببا يدفعنا إلى تحسين العقود كل ستة أشهر"، رغم أنه ذكر أن ذلك القرار يتعلق بالإدارة الرياضية التي يتولاها أندوني زوبيزاريتا.

ويؤكد نائب رئيس النادي في كل الأحوال أن هناك "احتمالية منعدمة" أن يقوم برشلونة ببيع ميسي، وتعهد بألا يحدث ذلك في ولاية ساندرو روسيل رئيس النادي، التي تنتهي في 2016.

وأوضح أنه يأمل في أن ينتهي "قريبا" من مسألة تجديد عقد جيرارد بيكيه، وأن استياء سرجيو بوسكيتس من عقده الجديد مسألة لا تعنيه: "لقد جدد للتو، إنه مستقبل الفريق".

وفيما يتعلق بتحرير أحد أعضاء النادي محضرا ضد روسيل بشأن صفقة ضم البرازيلي نيمار، قال إن برشلونة به "الكثير من التعاقدات السرية".

وفيما يتعلق باحتمالية ترشحه لرسائة النادي في المستقبل، قال فاوس إن روسيل يقوم "بعمل رائع جدا"، آملا أن يسعى الأخير وراء ولاية ثانية في 2016.

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