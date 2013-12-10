مانشيني: سيتي رفض التعاقد مع بوجبا

كشف روبرت مانشيني المدير الفني الحالي لجالاتاسراي والسابق لمانشستر سيتي عن أن السيتزن فرطوا في فرصة التعاقد مع بول بوجبا نجم يوفنتوس الشاب عام 2012.

وكان لاعب الوسط الفرنسي قد قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد انتهاء تعاقده، ليتجه إلى يوفنتوس الذي يتألق معه بشدة هذا الموسم.

وقال مانشيني لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية: "أنا أحب طريقة لعب بوجبا، وكان أمامنا في سيتي فرصة للتعاقد معه قبل رحيله إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر".

وتابع "ولكن حقيقة لا أستطيع أن أتذكر لماذا قررنا ألا نتمم التعاقد".

ويلفت بوجبا أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى للتعاقد معه.