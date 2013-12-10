ريبري أفضل لاعب فرنسي لعام 2013

باريس، (إفي): قام مجموعة من خبراء كرة القدم في مجلة "فرانس فوتبول" اليوم باختيار فرانك ريبيري مهاجم بايرن ميونخ الألماني، كأفضل لاعب فرنسي لعام 2013.

وصرح اللاعب الذي فاز بهذا اللقب عامي 2007 و2008 ، بأن جائزة أفضل لاعب فرنسي تعد بمثابة دعم له لكي يحصد جائزة الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب لهذا العام.

ومن المعروف أن "فرانس فوتبول" تقوم منذ عام 1958 باختيار أفضل لاعب فرنسي للعام عبر تصويت الفائزين في النسخ الماضية من الجائزة.

وكان كريم ينزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، قد حصد لقب أفضل لاعب فرنسي العام الماضي، علما بأن هذه الجائزة توج بها في السابق نجوم كبار على رأسهم المعتزل زين الدين زيدان.

ويرى ريبري أنه يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب فرنسي في 2013 "لقد قدمت موسما رائعا.. أعتقد أنني أستحق الجائزة لأدائي مع البايرن ومنتخب فرنسا. فأنا قدمت أداء جيدا في كافة المناسبات الكبرى كما أنني كنت حاسما".

وأضاف النجم الفرنسي: "أنا لم أصل لهذا المستوى من قبل، فأنا في أفضل مراحل حياتي الآن"، كما كشف أنه يراوده حلم في الليل بجائزة الكرة الذهبية التي يمنحها الفيفا لأنها أقصى حلم لأي لاعب وهو قريب من اقتناصها.

وأشاد ريبري بأداء مدرب البايرن الحالي الإسباني بيب جوارديولا، مبينا أنه تربطه علاقة قوية به كما يجمعهما الاحترام المتبادل لبعضهما البعض "فمع مدربين مثله يواصل اللاعب تألقه وتحسين مستواه. فنحن نتحدث كثيرا.. هو شخص منفتح جدا. لقد منحني ثقته وأنا أشعر بفخر شديد حيال هذا الأمر".

وتوجه المهاجم الفرنسي بالشكر إلى جوارديولا لأنه منحه حرية التحرك داخل المستطيل الأخضر، موضحا أنه أضاف على الفريق البافاري لمسة فنية خاصة فيما يتعلق بالاحتفاظ بالكرة.

يشار إلى أن ريبري يتنافس على جائزة الكرة الذهبية لهذا العام مع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو.