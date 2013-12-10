وزيرة الإعلام تتابع تنفيذ برامج التعريف بالدستور الجديد

كتب : انتصار حسني الثلاثاء 10-12-2013 17:21

في إطار استعدادات وزارة الإعلام للقيام بالتغطية الإعلامية لعملية الاستفتاء على الدستور الجديد، أكدت د. درية شرف الدين وزيرة الإعلام أن الشعب المصري العظيم أبهر العالم في ثورتي يناير ويونيو، وأنه سيخرج أيضاً بنفس القوة ليؤكد للعالم أنه يمارس حقه الديمقراطي بمنتهى الحرية، وأنه قادر على استكمال بناء مؤسسات الدولة للخروج بمصر من هذه المرحلة لينطلق إلى مرحلة الإنتاج والبناء، وأكدت الوزيرة على دور الإعلام الوطني في مساندة حق الشعب المصري في المعرفة وتوضيح مواد الدستور.

وفي سياق متصل تتابع الوزيرة تنفيذ مجموعة من البرامج التليفزيونية للتغطية الإعلامية لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور، وعلى جانب آخر قامت الإذاعة بتنفيذ مجموعة من البروموهات باللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية للتعريف بالدستور الجديد والحث على المشاركة في الاستفتاء في الإذاعات الموجهة وتذاع على مدار اليوم وباللغات المختلفة حسب المنطقة المستهدفة.