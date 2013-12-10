القوات المسلحة توزع 900كرتونة لأيتام جمعية الإيمان بكفر الشيخ

قامت جمعية الإيمان لكفالة الأيتام بالتعاون مع القوات المسلحة ومديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ اليوم الثلاثاء بتوزيع 900كرتونة مواد غذائية، مهداة من القوات المسلحة لتوزيعها على 900 أسرة طفل يتيم.

وذلك بحضور العقيد محمد فاروق قائد قطاع شمال الدلتا العسكرى وعبدالعال عيسى وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ وظريف أمين الضبع ومحمد سمير مندوبين عن جمعية الشارقة الخيرية بدولة الإمارات العربية ومحمد عمران رئيس مجلس إدارة جمعية الهياتم الخيرية، بمحافظة الغربية

> وذلك بقاعة الشباب والرياضة بمدينة كفر الشيخ وبحضور 100 أم من أمهات الأطفال الأيتام المقيدين فى الجمعية

> وأكد عبدالعال عيسى وكيل وزارة الشئون الاجتماعية على أن جمعية الإيمان من الجمعيات المتميزة والتى تقوم بكفالة الايتام فى بيوتهم من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وهى تكفل مايقرب من 1650 أسرة على مستوى المحافظة.

وفى كلمته أكد العقيد محمد فاروق على أن القوات المسلحة حريصة كل الحرص على أن تكون دوما الحامى للوطن ودرعها الواقى، من أى عدوان داخلى أو خارجى

> ونقل تحيات الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع إلى كل أبناء محافظة كفر الشيخ، موضحا للحضور أن مصر ستجتاز هذه المرحلة الحرجة من تاريخها بالعزيمة والإيمان ونضال الأوفياء من أبناء الوطن حتى تنتقل مصر إلى مرحلة البناء والاستقرار والتقدم .