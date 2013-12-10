أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القوات المسلحة توزع 900كرتونة لأيتام جمعية الإيمان بكفر الشيخ

Google+ Print
القوات المسلحة توزع 900كرتونة لأيتام جمعية الإيمان بكفر الشيخ القوات المسلحة توزع 900كرتونة لأيتام جمعية الإيمان بكفر الشيخ

قامت جمعية الإيمان لكفالة الأيتام بالتعاون مع القوات المسلحة ومديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ اليوم الثلاثاء بتوزيع 900كرتونة مواد غذائية، مهداة من القوات المسلحة لتوزيعها على 900 أسرة طفل يتيم.

وذلك بحضور العقيد محمد فاروق قائد قطاع شمال الدلتا العسكرى وعبدالعال عيسى وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ وظريف أمين الضبع ومحمد سمير مندوبين عن جمعية الشارقة الخيرية بدولة الإمارات العربية ومحمد عمران رئيس مجلس إدارة جمعية الهياتم الخيرية، بمحافظة الغربية
> وذلك بقاعة الشباب والرياضة بمدينة كفر الشيخ وبحضور 100 أم من أمهات الأطفال الأيتام المقيدين فى الجمعية
> وأكد عبدالعال عيسى وكيل وزارة الشئون الاجتماعية على أن جمعية الإيمان من الجمعيات المتميزة والتى تقوم بكفالة الايتام فى بيوتهم من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وهى تكفل مايقرب من 1650 أسرة على مستوى المحافظة.

وفى كلمته أكد العقيد محمد فاروق على أن القوات المسلحة حريصة كل الحرص على أن تكون دوما الحامى للوطن ودرعها الواقى، من أى عدوان داخلى أو خارجى
> ونقل تحيات الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع إلى كل أبناء محافظة كفر الشيخ، موضحا للحضور أن ستجتاز هذه المرحلة الحرجة من تاريخها بالعزيمة والإيمان ونضال الأوفياء من أبناء الوطن حتى تنتقل مصر إلى مرحلة البناء والاستقرار والتقدم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط