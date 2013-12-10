أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

محافظ المنوفية: جمعية مشهرة للصناعات الحرفية بالمنوفية

  • 8
Google+ Print
محافظ المنوفية: جمعية مشهرة للصناعات الحرفية بالمنوفية محافظ المنوفية: جمعية مشهرة للصناعات الحرفية بالمنوفية

عقد الدكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية اجتماعا بأصحاب الصناعات الحرفية بالمحافظة ،وذلك بحضورمدير إدارة التعاون الدولى و مدير إدارة الصناعات الحرفية ، إذ تم استعراض وتعريف الصناعات الحرفية التى تشتهر بها المحافظة كالسجاد الحرير والكليم والجبلان والصدف والسرما و الفخار و البمبو وكلها صناعات يدوية ذات قيمة عالية سواء داخل او خارجها .

واستمع المحافظ إلى أبرز مشاكل الصناع وشكواهم وهى التسويق والترويج لهذة الصناعات نظراً لقلة المبيعات والخوف من انقراضها لما تمر به البلاد من حالة من حالات الكساد.

كما قرر المحافظ مساعدة “مبادرة صناع”والتى تهدف إلى التوثيق لهذه الصناعات ،وذلك لعمل سجل بتاريخها ونشأتها فى المحافظة، وكذلك عدد العمال بها والقرى التى تشتهر بصناعتها.

وأكد د.شيرين فوزى على تذليل العقبات لعمل جمعية مشهرة لهذه الصناعات حتى يتسنى لهم التعامل مع المعارض الدولية من خلالها ، كما وعدالمحافظ بالاتصال والتواصل مع رؤساء الأندية الكبيرة لعمل معارض لهم بها وذلك محاولة منه للترويج لهذه الصناعات داخل مصر ومساعدتهم على البيع بشكل أفضل.

وأشار فوزى إلى أن المحافظة مستعدة للنهوض بهذه الصناعات الحرفية و محاولة تذليل كافة العقبات لدعم أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة لما تمثله من أهمية كبرى فى النهوض بمستقبل هذه البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط