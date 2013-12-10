محافظ المنوفية: جمعية مشهرة للصناعات الحرفية بالمنوفية

عقد الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية اجتماعا بأصحاب الصناعات الحرفية بالمحافظة ،وذلك بحضورمدير إدارة التعاون الدولى و مدير إدارة الصناعات الحرفية ، إذ تم استعراض وتعريف الصناعات الحرفية التى تشتهر بها المحافظة كالسجاد الحرير والكليم والجبلان والصدف والسرما و الفخار و البمبو وكلها صناعات يدوية ذات قيمة عالية سواء داخل مصر او خارجها .

واستمع المحافظ إلى أبرز مشاكل الصناع وشكواهم وهى التسويق والترويج لهذة الصناعات نظراً لقلة المبيعات والخوف من انقراضها لما تمر به البلاد من حالة من حالات الكساد.

كما قرر المحافظ مساعدة “مبادرة صناع”والتى تهدف إلى التوثيق لهذه الصناعات ،وذلك لعمل سجل بتاريخها ونشأتها فى المحافظة، وكذلك عدد العمال بها والقرى التى تشتهر بصناعتها.

وأكد د.شيرين فوزى على تذليل العقبات لعمل جمعية مشهرة لهذه الصناعات حتى يتسنى لهم التعامل مع المعارض الدولية من خلالها ، كما وعدالمحافظ بالاتصال والتواصل مع رؤساء الأندية الكبيرة لعمل معارض لهم بها وذلك محاولة منه للترويج لهذه الصناعات داخل مصر ومساعدتهم على البيع بشكل أفضل.

وأشار فوزى إلى أن المحافظة مستعدة للنهوض بهذه الصناعات الحرفية و محاولة تذليل كافة العقبات لدعم أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة لما تمثله من أهمية كبرى فى النهوض بمستقبل هذه البلاد.