تأجيل قضية التلميذة المغتصبة بأسوان إلي 10 فبراير المقبل

قررت محكمة جنايات اسوان تاجيل قضية تلميذة ادفو التي تعرضت للاغتصاب داخل مدرسة حاجر المويسات علي يد أحد المدرسين لجلسة 10فبراير القادم لسماع أقوال التلميذة المغتصبة.

وأكدت أسماء إسماعيل مدير مركز الدفاع عن قضايا الطفل بمؤسسة “كارت أحمر” بأسوان أن التلميذة التي تبلغ من العمر 6 سنوات فقط تعرضت لاغتصاب كامل 17أكتوبر 2012 ،وفقاً لتقرير طبي.

وتم اتهام المدرس “س “بارتكاب الواقعة أثناء تواجد التلميذة بمفردها داخل الفصل ، ومازال المدرس المتهم محبوس علي ذمة التحقيقات حتي الأن.

وأضافت إسماعيل أن والد الطفلة اضطر إلي ترك بلدته بإدفو ونقل إبنته إلي مدرسة بالقاهرة بسبب تعرض إبنته للقهر داخل المدرسة ،ووصل الامر الي رفع إسمها من كشوف المقيدين بالمدرسة بحجة ارتفاع نسبة الغياب رغم أنها كانت في

> الصف الأول الابتدائي أثناء حدوث الواقعة.