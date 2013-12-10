رئيس الهيئة العامة للكتاب: طبعنا 10 آلاف نسخة من الدستور استلمتها من “سلماوي”

قال الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الهيئة طبعت 10 آلاف نسخة من الدستور الجديد، استلمتها من لجنة الخمسين، وحرصت على مراجعتها لغويا، ثم أرسلتها إلى محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، قبل طباعتها لتأكيد سلامتها ودقتها، وأرجعها سلماوى إلى الهيئة بعد أن أكد على سلامتها وإمكانية طباعتها دون مخاوف أن تكون مغلوطة، أو بها أخطاء لغوية أو فى المواد أو غير ذلك.

وأوضح مجاهد، أنه بعد طباعة النسخ التى راجعها محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين بنفسه، وموافقته على نشرها، أرسل سلماوى مساء أول أمس خطابا إلى الهيئة العامة للكتاب، قال فيه إن النسخ المطبوعة غير دقيقة، وبها أخطاء، وهو ما دفع الهيئة إلى جمع كل النسخ التى تمت طباعتها ووقف توزيعها، كما أرسل سلماوى نسخة أخرى من الدستور موقعة من السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بنفسه إلى الهيئة لطباعتها بدلا من النسخة المغلوطة، وبالفعل قامت الهيئة بطباعتها حاليا.

وأكد مجاهد أن الأخطاء الواردة بالنسخة المطبوعة من الدستور لا علاقة للهيئة بها، لأنها قبل أن تطبعها أرجعتها إلى سلماوى للتأكد من صحتها، وهو بنفسه أجاز طباعتها ونشرها كما هى، وبالتالى فهو ليس خطأ الهيئة من قريب ولا من بعيد.