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هكذا تمّ تصوير مشهد اغتصاب هيفا وهبي

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هكذا تمّ تصوير مشهد اغتصاب هيفا وهبي هكذا تمّ تصوير مشهد اغتصاب هيفا وهبي

اشترطت الفنانة هيفاء وهبي على سامح عبد العزيز مخرج فيلمها "حلاوة روح" الجاري تصويره حالياً، أن يكون مشهد اغتصابها ضمن أحداث الفيلم غير مقزز، وعلمت "سيدتي نت" أنّ هيفا قالت للمخرج إنها تريد أن يتعاطف الناس مع موضوع اغتصابها، وألا يثير غرائزهم وهو ما حرص عليه سامح فعلياً، حتى أن هيفا طالبت بإخلاء الستوديو بالاتفاق مع المخرج، حتى تندمج في تصوير هذا المشهد كونه يعتبر من المشاهد الرئيسية في أحداث العمل.
وقد عانت هيفا نفسياً من تصويره لدرجة إنها بكت متأثرة بالعنف في هذا المشهد.

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