النجوم يشاركون كارول فرحتها ويوجّهون إليها كلمة عبر "سيدتي نت"

قبل بدء عرض "السيدة" للفنانة كارول سماحة، أجرى "سيدتي نت" دردشة سريعة مع المدعوّين إلى ليلة كارول، فكان حماسٌ لدى البعض لرؤية العرض، الذي توقعوه لافتاً ولائقاً، وفقاً لما عوّدت كارول جمهورها دائماً، منذ إطلالتها على خشبة مسرح الرحابنة.

أما البعض الآخر فامتدحها بالوصف أنها "وحشة المسرح"، ولا خوف عليها، باعتبارها ممثلة من الطراز الرفيع وفنانة شاملة، تستطيع أن تقدّم ما تعجز عنه الكثيرات.

وقد توقع الجميع لكارول التوفيق والنجاح، معتبرين أنّ ما قامت به هو تحدّ ومقاومة ضدّ الحروب والعنف الذي نراه منتشراً في المنطقة.

ميشال فاضل: كارول وحشة المسرح

المؤلف والموزع الموسيقي ميشال فاضل، الذي اهتمّ بالموسيقى التي عرضت في "السيدة"، قال لـ"سيدتي نت": "لا أصدّق أننا سنخرج لأوّل مرة، وأخيراً، بعد كلّ التعب الذي عانينا منه، لاسيّما في الفترة الأخيرة؛ وهو عرض صعب، وإن شاء الله، نرى نتيجة جيدة تُرضي الجميع".

وأشار فاضل إلى أنّ "ما يميّز هذا العرض هو حصوله لأوّل مرة في العالم العربي"، معتبراً كارول "وحشة" المسرح، فكارول ترقص، وتمثل، وتدخل في الدور إلى أبعد الحدود، وتستطيع أن تغنّي أنماطاً مختلفة من الأغاني المربوطة بطريقة فنية".

سيرين: أتوقع النجاح لكارول

الفنانة سيرين عبد النور توقّعت عبر "سيدتي نت" النجاح لكارول، فهي بالنسبة إليها "فنانة شاملة، سواء كانت تغني أو تمثل". وأضافت: "أتوقع شيئاً جميلاً منها كما عوّدتنا".

وعن جديدها، قالت: "لدينا سيناريوهات أقوم بقراءتها لشهر رمضان، وهناك فيلمان قمت بإمضائهما بين مصر ولبنان، مع مروان حداد وصادق الصباح، كما أقوم بالتحضير لأغنية جديدة نتكلم عنها في ما بعد، وهناك أشياء جديدة أفضّل ألا أضيء عليها في الوقت الحالي".

نيكول سابا: لا للاستفزاز

في دردشة مرحة مع الفنانة نيكول سابا، رفضت التعليق على المسلسل، الذي يربطها بالفنان تامر حسني، مشيرة في حديث لـ"سيدتي نت" إلى أنّ "الصورة هي أكبر دليل على أنّ هناك عملاً سيجمعهما، وسألت: "لماذا تُحاول الصحافة دائماً الغوص في التفاصيل، ولا تأخذ الأمور بشكل إيجابيّ وبسهولة".

ورداً على سؤال عن سحب اللبنانيات البساط من تحت المصريات قالت: "لا للاستفزاز في الأسئلة، وهذا الأمر غير صحيح".

ورد الخال: كارول سيّدة المسرح

الممثلة ورد الخال قالت: "لا أتوقع إلا شيئاً جميلاً من كارول، فهي لا تفاجئنا إلا بمزيد من الإبداع، وهي "سيدة المسرح". وأنا معجبة بها كثيراً، لأنها إنسانة ومحترفة ومميّزة، ولا تشبه أحداً".

وأشارت الخال إلى أنّ "الفنان على المسرح يُعطي أكثر، رغم أنّ في التلفزيون ثمة صعوبة أيضاً، من خلال الأدوار في المسلسلات الدرامية. لكن السينما تبقى هي الأخطر، لأنها تفضح الممثل، وهي قريبة إليه، مثلها مثل التلفزيون. ولكن لا أميّز بين ممثل وآخر فالممثل ممثل".

وعن جدديها، قالت: "أقوم بالتحضير لمسلسلين من كتابة منى طايع، ومسلسل بعنوان "عشق النساء"، وهو ذو نفس عربي وغير محليّ، ومن إخراج فيليب أسمر، بمشاركة ميس حمدان في البطولة، إلى جانب باسل خياط ونادين نسيب نجيم. لكن من الممكن أن يكون خارج سباق رمضان 2014، وحلقاته تتخطى الـ 55 حلقة".

وأشارت الخال إلى "أنّ هناك مسلسلاً كوميدياً، مع الممثل يورغو شلهوب، اسمه "عريس وعروس"".

زهير مراد: أزياء كارول من توقيعي

المصمّم زهير مراد أكّد أنه "أتى ليفرح بكارول، وليُشاهدها على المسرح ويستمع إلى الموسيقى الجميلة"، لاسيّما أنّ أزياء كارول تحمل توقيعه، في الوقت الذي توقّع أنّ "ينال العمل إعجاب الجميع".

وعن جديده، قال: "دائماً هناك أشياء خلاقة وابتكارية، ونحضّر للمجموعة الجديدة لصيف 2014".

جو بو عيد: تملك قاعدة ممثلة

المخرج جو بو عيد قال: "مبروك قبل أن أحضر العمل. كنّا نتوقّع أن نرى كارول في عمل استعراضي، وقد تحقّق هذا الأمر باستعراض "السيدة"".

وأشار إلى أنّ "كارول تملك قاعدة ممثلة، وأراها في عدد من الصور، حسب الأغنية والصورة التي تريدها كارول، في حال أرادت أن أقوم بإخراج كليب لها، فالأفكار تكون غزيرة معها".

يوسف الخال: سلام خاصّ لـ"سيدتي دبي"

الممثل يوسف الخال قال: "لا أتوقع إلا الجميل من كارول".

وأشار إلى أن "الأصداء على فيلم "bebe" في دبي كانت جميلة، والنتيجة كانت أكثر ممّا توقعنا".

وعن زيارته مكاتب "سيدتي"، في دبي، قال: "اهتموا بنا جداً. وأهديهم سلاماً خاصاً ـ من هنا ـ من بيروت".

ميرنا خياط: لا عودة إلى الوراء

المخرجة ميرنا خياط أكّدت أنها "سترى كارول التي ترقص وتغني"، وأضافت: "أنا تعوّدت بعد أن رأيتها، وأتيت لأراها تتحدّى نفسها، لأنها لا يمكن أن تعود خطوة إلى الوراء، والفريق الذي تعمل معه كارول عمِل متكاملاً، فممنوع أن نرى أقلّ من الإبهار".

وأشارت ميرنا إلى "تعاون أكيد مع سلطان الطرب جورج وسوف"، معلنة أنّه "انتهى من ألبومه الأول، والآن بصدد التحضير لألبوم ثانٍ، وبعد شهرين، سنعلن ما يقوم الوسوف بتحضيره".

وسام بريدي: لا أحد ينافسها

"أتمنى التوفيق لها، لأنني أراها هكذا. هي ملكة المسرح، لأنه لا يمكن لأحد أن ينافسها. وفي هذا المجال، لا أحد ينافسها، فكارول من مدرسة الرحابنة، وبالتأكيد ستقوم بعمل جميل".

مروان خوري: الفنان شامل

الفنان مروان خوري تمنى كلّ التوفيق من القلب لكارول، وقال: "نحن نعلم أنّ هذا الأمر يتطلب مجهوداً كبيراً، وهذه الأعمال التي نطمح إلى أن نراها، ونشترك فيها، وهذا هو مقياس الفن الحقيقيّ".

ولفت خوري إلى أنّ "ما تقوم به كارول لا يمكن لأيّ فنانة أن تقوم به، لأنه يتطلب قدرات عالية".

وعن نجاح أغنية "مش عم تروحي"، قبل تصويرها، أكد خوري أنه "سعيد بهذه النتيجة. وإن شاء الله تستمرّ بالتقدم"، لافتاً إلى أنّه "حسب ردة فعل الناس، من الممكن أن نقوم بتصويرها مع شركة كبيرة، كما أطمح".

زاهي وهبي: كارول ممثلة من الطراز الرفيع

الإعلامي زاهي وهبي قال: "لم نرَ العمل بعد. ولكن من خلال أعمال كارول السابقة نرى فيها قماشة ممثلة من الطراز الرفيع وفنانة محترمة، فمن المتوقع أن نرى عملاً استعراضياً جميلاً ومتقناً".

واعتبر وهبي أنّ "الوقت والزمن هما اللذان يغربلان الفنّ. ودائماً مستويات الفن موجودة، ودائماً العمل الجيّد هو الذي يعيش، والعمل الذي يحترم عقول الناس".

رابعة الزيات: كارول تعلم بأصول المسرح

الإعلامية رابعة الزيات أشارت إلى أن "كارول ابنة مسرح، وهي مثقفة، وتعلم بأصول المسرح والاستعراض، وقد أتت إلى عالم الغناء من خلفية الرحابنة، وتملك زوّادة كبيرة، وما سنشهده اليوم منها سيكون لائقاً بمستواها كفنانة"، معتبرة أننا "بحاجة إلى مساحات من الفرح والجمال بفعل الظروف التي نعيشها. وما تقوم به كارول هو تحدّ ونوع من المقاومة ضدّ ما يحصل من مشاكل وحروب".

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