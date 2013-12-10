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رئيس لجنة المسابقات يستقيل ويؤكد: عدم إقامة الدوري يوضح خلل المنظومة

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رئيس لجنة المسابقات يستقيل ويؤكد: عدم إقامة الدوري يوضح خلل المنظومة رئيس لجنة المسابقات يستقيل ويؤكد: عدم إقامة الدوري يوضح خلل المنظومة

تقدم مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته اعتراضا على تأجيل قرعة الدوري للمرة الثالثة.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل قرعة الدوري الممتاز لأجل غير مسمى قبل ساعات من إجرائها صباح الثلاثاء.

وقال مرزوق لـFilGoal.com "بالفعل تقدمت باستقالتي اعتراضا على تأجيل القرعة الذي لا أفهمه بصراحة".

وتابع "تأجيل القرعة بهذه الطريقة يوضح خلل كبير في المنظومة فالقرار اتخذ فجرا ودون الرجوع لي وبعد وصول ممثلي الأندية في القاهرة".

وتأجلت القرعة بسبب عدم وصول خطابات الموافقات الأمنية على إقامة المسابقة من وزارة الداخلية حتى الآن.

وأكمل "إجراء القرعة أصلا لم يكن يحتاج لموافقات أمنية، بل على العكس كان سيخلق تهيئة للرأي العام من أجل انطلاق المسابقة".

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