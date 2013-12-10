المحكمة الرياضية تغرم الزمالك 11 مليون جنيه لصالح أجوجو

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكمها بتغريم الزمالك مليون و200 ألف يورو لصالح جونيور أجوجو لاعب الفريق السابق.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك تلقى خطابا رسميا من المحكمة مساء الثلاثاء يفيد بتغريمه ما يقرب من 11 مليون جنيه مصري لصالح اللاعب الغاني.

وانضم أجوجو إلى الزمالك عام 2008 في صفقة تكلفت ما يقرب من 15 مليون جنيه مصري، ولكن اللاعب رحل بعد موسم واحد مع الفريق.

وتقدم أجوجو بشكوى ضد الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية بسبب عدم حصوله على مستحقاته من النادي الأبيض وهو ما أدى إلى حصوله على حكم نهائي بعد أربع سنوات.

ولم يتسن لـFilGoal.com الحصول على تعليق من مجلس إدارة الزمالك الحالي على الحكم حتى الآن.

تابعونا لمتابعة تطورات القضية بعد قليل ...