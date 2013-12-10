بالفيديو - صلاح يوضح أسباب ' إنفجاره ' بعد هدفه في تشيلسي

أوضح محمد صلاح جناح بازل المتألق أسباب احتفاله الصاخب بهدفه القاتل في مرمى تشيلسي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدفا قاتلا في مرمى الزرق، ليقود بازل لتحقيق الفوز الثاني في المجموعة الخامسة ليرفع رصيده في الوصافة إلى ثماني نقاط.

هذا الهدف كان الثالث لصلاح في مرمى بتر تشك حارس تشيلسي، بعدما سجل الموسم الماضي في نصف نهائي الدوري الأوروبي، وسجل هذا الموسم في مباراة الجولة الأولى التي انتهت أيضا بفوز بازل 2-1.

وقال صلاح لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا": "نشعر بالفخر للفوز على تشيلسي فهذا إنجاز عظيم لفريق مثل بازل وأسعد المشجعين، وفخور بتسجيل ثلاثة أهداف بشكل عام في مرمى تشيلسي فهذا يسعدني".

وتابع "لا أستطيع أن أصف إحساسي عقب الفوز على تشيلسي، فهذا كان عاطفيا جدا وهي أول مرة في حياتي احتفل بهذه الطريقة، فالتسجيل في مرمى بتر تشك في الوقت القاتل جعلني أشعر أنني وراء تحقيق هذا الفوز".

وأتم "الناس في مصر أيضا سعيدة، فاللعب في دوري الأبطال والتسجيل في تشيلسي أمر عظيم".

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