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صباحى يشارك فى إزاحة الستار عن تمثال "شافيز" بالقاهرة

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صباحى يشارك فى إزاحة الستار عن تمثال "شافيز" بالقاهرة صباحى يشارك فى إزاحة الستار عن تمثال "شافيز" بالقاهرة

تقدم حمدين صباحى، مؤسس وزعيم التيار الشعبى، المشاركين فى مراسم إزاحة الستار عن تمثال الزعيم الفنزويلى الراحل هوجو شافيز، بحديقة الحرية والصداقة، فى القاهرة، وذلك بمُناسبة الأسبوع الثقافى الفنزويلى الذى تنظمه السفارة الفنزويلية.

وشارك فى مراسم إزاحة تمثال الزعيم الفنزويلى، السفير الفنزويلى بالقاهرة، أنطونيو إيرنانديس، والسفير محمد فريد مُنيب، مُساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين، والمُهندس عبد الحكيم عبد الناصر ومجموعة سُفراء دول أمريكا اللاتينية المُعتمدين بالقاهرة والسُفراء المصريين أعضاء جمعية الصداقة المصرية اللاتينية.

وأكد حمدين صباحى خلال مشاركته فى المراسم، تقدير الشعب المصرى للتجربة الفنزويلية، والمكانة التى يتحلى بها الزعيم الراحل هوجو شافيز فى قلوب المصريين، نظرا لتقديره السابق للتجربة الناصرية والزعيم جمال عبدالناصر، ودور ومكانتها فى العالم.

كما أكد "صباحى" على ضرورة حرص مصر على دعم وتوثيق العلاقات المصرية الفنزويلية وتحقيق التقارب بين الشعبين.

الجدير بالذكر، أن صباحى أسهم فى عودة السفير الفنزويلى بالقاهرة، أنطونيو إيرنانديس، بعدما استدعته سلطات بلاده للتشاور إثر مظاهرات 30 يونيو، ووجّه «صباحى» آنذاك التحية للرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو، الذى انحاز بقرار إعادة سفير بلاده للقاهرة لثورة مصر وإرادة شعبها، وتفهمه لحقيقة الأوضاع فى مصر، كما سلم السفير الفنزويلى، صباحى، خطابًا رسميًا يشكره فيه على جهوده من أجل عودته إلى مصر لمباشرة مهام عمله.

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مصر 365

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