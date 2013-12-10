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وزير الداخلية يلتقى وزيرى المالية والبترول لبحث الكروت الذكية

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وزير الداخلية يلتقى وزيرى المالية والبترول لبحث الكروت الذكية وزير الداخلية يلتقى وزيرى المالية والبترول لبحث الكروت الذكية

التقى اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بكل من الدكتور أحمد جلال "وزير المالية"، والمهندس شريف إسماعيل "وزير البترول والثروة المعدنية".

وذلك لبحث مشروع الكروت الذكية لتوزيع الوقود ومُدارسة آليات تنفيذه، بهدف السيطرة على حصص الوقود وضمان وصولها إلى مستحقيها.

حضر اللقاء المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة الكروت الذكية، والمهندس أحمد إسماعيل عضو مجلس إدارة الكروت الذكية، واللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء دكتور مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية، واللواء مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق.

وسوف تشهد الأيام المقبلة، العديد من اللقاءات بين ممثلى الأجهزة المعنية بوزارات الداخلية والمالية والبترول، للبدء فى الخطوات الفنية لاستخراج الكروت الذكية ودخولها حيز التنفيذ.

كما التقى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بمكتبه مساء اليوم، بخالد عبدالعزير وزير الشباب، وأكدا على أهمية دور الشباب خلال المرحلة المقبلة، حيث يشكلون الدعامة الأساسية لنهضة البلاد، واتفقا على أهمية تفعيل الطاقات الشبابية فى كافة المجالات، والاستفادة من تطلعاتهم وطموحاتهم لبناء الحديثة.

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مصر 365

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