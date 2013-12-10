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خروج 9 تلاميذ مصابين بالتسمم من المستشفى بالأقصر

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خروج 9 تلاميذ مصابين بالتسمم من المستشفى بالأقصر خروج 9 تلاميذ مصابين بالتسمم من المستشفى بالأقصر

خرج 9 تلاميذ من الـ 16 تلميذا الذين أصيبوا بالتسمم إثر تناولهم وجبات فاسدة بمدرسة حاجر الرزيقات بمدينة أرمنت من المستشفى.

وقال الدكتور ممدوح وشاحى، وكيل وزارة الصحة بالأقصر إن 9 تلاميذ من بين التلاميذ الـ 16 خرجوا من المستشفى فيما سيخرج السبعة الباقون خلال الساعات القادمة.

وأشار وشاحى إلى أن الوجبة المشتركة التى تناولها التلاميذ كانت عبارة عن بسكويت تم توزيعه عليهم من قبل إدارة التغذية المدرسية. وأضاف وشاحى: تم إرسال عينات من البسكويت الذى تم توزيعه على التلاميذ إلى معامل وزارة الصحة بالقاهرة للتأكد من مدى صلاحيته.

كان قد أصيب 16 تلميذا بمدرسة حاجر الرزيقات بحرى الابتدائية المشتركة بمدينة أرمنت جنوب الأقصر بالتسمم إثر تناولهم وجبة التغذية المدرسية.

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