من مؤتمر Future Fabrics : تدعو P&G إلى معاملة الأقمشة كالبشرة

حوالى أكثر من 25 صحافياً من حول العالم أو أكثر معنيين بالجمال والأزياء اجتمعوا في حدث فريد من نوعه في عاصمة الأناقة ميلان، في إيطاليا، بدعوة من شركة P&G الرائدة في تقديم أبرز المنتجات الجماليّة، التي تخدم مصالحنا بطريقة مستقبليّة جديدة، لتكشف عن أحدث ابتكاراتها في عالم الأقمشة المستقبليّة.

وصلنا إلى ميلان، حيث كانت الحرارة متدنيّة جداً والطقس غائماً، إلاّ أن جمال المدينة ورقيّها أشعلا النار في نفوسنا. في اليوم التالي، انتقلنا من فندق Starshotels Rosa Grand إلى فندق Magna Pars، حيث تمّ الكشف عن تقنية جديدة تحمي الأقمشة المستقبليّة، وتعتني بها، وتنظفها ببرنامج مثير جداً يُشبه طريقة العناية اليوميّة بالبشرة.

خبراء "العناية بالأقمشة"

جلسنا في المؤتمر مع مسؤولة علامة Ariel في الشرق الأوسط مها عدنان، ثمّ قدّم البرنامج محرّر الأزياء الإيطاليGianluca Longo. بعد ذلك، تحدّث محمد سمير، مدير شركة P&G، عن الرؤية الجديدة للتعاون مع الخبراء والمصمّمين، من أجل تقديم معنى جديد لتنظيف الأقمشة والعناية بها. وقدّمت الباحثة الأمريكيّة Margarita Bahrikeeton لدى P&G عرضاً للأسباب الواضحة والواقعية لأسلوب تعايشنا مع ملابسنا وحرصنا على المحافظة عليها، وتحدّثت عن أنّ أيّ تقدّم سيطرأ في مجال الأقمشة، سيكون حلاً مثالياً للجميع للمحافظة على عمر وأناقة ملابسنا. أما مصمّمة الأزياء، البروفسورة لويس ويلسن، فقد تناولت في كلمة لها أهمية الأقمشة في صنع الأزياء العالميّة وتطورها، خلال الأونة الأخيرة.

ولادة منتج جديد لأسلوب حياة أفضل:

بعد 8 سنوات من الخبرة والدراسة والعمل المتقن، ولد منتج جديد يعتني بالثياب تماماً كما تعتني كلّ امراة ببشرتها وشعرها، بدءاً من عملية التنظيف، فالترطيب، فالتجميل، فالتعطير... إنه جديد منتج الغسيل Ariel بتقنية "الكابسول" Capsules؛ وهو عبارة عن قطعة جامدة مختلفة تماماً عن البودرة، مؤلفة من ثلاثة ألوان متماسكة، يعمل كلّ لون فيها باتجاه وهدف معيّن.

وبعد التجربة، لاحظنا نتيجة Ariel في التنظيف والتطهير والتعطير مقارنة بمستحضر مختلف، إذ خلّف بياضاً ناصعاً. وقد تمكّنا من مشاهدة الفرق بين 5 غسلات من منتج ما، و40 غسلة من منتج آريال، فتبيّن أنّ المسحوق الجديد يحافظ على شكل القطعة ولونها ورسومها، فيما تغيّرت كلّ تلك الصفات على القطع التي غُسلت بالمسحوق الثاني، وكادت تُصاب بالتلف الكامل من الغسلة رقم 15 أو قبل ذلك. وفي نهاية هذه الفروقات، تبيّن أنّ هذا المنتج يوفّر الطاقة والمال ويحافظ على البيئة.

مفاجأة فريدة من نوعها

وقبل نهاية المؤتمر، كان لمصمّم الأزياء البريطاني Giles Deacon مفاجأة حصريّة لـ Ariel، حيث قدّم مجموعة جديدة من أزيائه بألوان فرحة منعشة من اللون البرتقالي الفاتح جداً مع دخول اللون الأسود.

جايلز فاجأ الحضور بأن تصاميمه قابلة للغسل في الغسالة تماماً كالثياب العادية، من دون أيّ خوف.

وفي هذا السياق، قمنا بطرح بعض الأسئلة على جايلز:

بداية سألناه عن سبب طرحه مجموعة أزياء قابلة للغسل:

فقال إنه إثبات واضح أنّ الأزياء الراقيّة يمكنها أن تغسل في الغسالة العادية، وسيأتي يوم ما، نتخلى فيه عن خدمات التنظيف الجافّ والمصابغ، مهما كانت الأزياء غالية وراقيّة.

وعن السبب!

أضاف: "إنه طالما هناك كريمات تقاوم تجاعيد البشرة وتحافظ على شبابها"، فالبطبع أن هناك من سيعتني بالملابس وأليافها وألوانها وشكلها، وهذا تماماً هو مشروع Ariel الجديد من P&G".

وعن مجموعة جايلز الجديدة، أضاف المصمّم أنه طرح فساتين جديدة بروح منعشة ونضرة من ألوان البرتقال لتتألق المرأة بألوان حيويّة وجديدة في هذا الشتاء.

ولمحبات اللون الأسود، لم يحرم جايلز المرأة من رغبتها، إذ تميّزت الفساتين السوداء بطول متوسط، وكان قماشها من الجلد الناعم. وقد جاءت أقمشة الفساتين البرتقاليّة غريبة، وكأنها مصنوعة من أقمشة جديدة، تبدو عند لمسها كالإسفنج الناعم.

أخيراً، نصح جايلز المرأة العربية بضرورة المحافظة على شكل جسمها واختيار الملابس التي تزيد من جمالها وتليق بشكلها وشخصيتها، وبهذه الطريقة ستبدو متألقة على الدوام.

وهو اليوم في صدد تحضير مجموعته الجديدة.

تابعي هنا:

إطلالات Katy Perry في 2013 بين الجنون والنعومة