قيادي سابق بالتنظيم الدولي للإخوان: الجماعة استعرضت عضلاتها لتخويف الآخرين في مصر

أكد جاسم محمد سلطان، المفكر الإسلامي القطري، والقيادي السابق بتنظيم الإخوان المسلمين في قطرأحد المستشارين الذين وضعوا الخطة الاستراتيجية لقناة “الجزيرة” الفضائية، أن جماعة الإخوان المسلمين بعد أن وصلت إلي سدة الحكم في مصر، لم تعالج مشاكلها وفق منطق الدولة وإطارها القانونى.

وأوضح ان الجماعة مارست أدوات الثورة وإبداء العضلات فى مواجهة الخصوم، كحصار المحكمة الدستورية، وأن كافة القوي السياسية المصرية وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين لم يؤمنوا بآليات الديمقراطية إلا إذا كانت تحقق مصالحم، وعندما تعارض الديمقراطية أهدافهم يلجئون للثورة مرة أخري.

وأشار سلطان، أن الجماهير التي تظاهرت ضد الرئيس المعزول “محمد مرسي” ليست بالقليلة، وأن هؤلاء المتظاهرين تظاهروا ضد مرسي وجماعته؛ لإلغاء الصفقة التي عقدها الإخوان مع الجيش لتولي السلطة (بحسب تصريحاته)، وأن السبب الرئيسي وراء عزل مرسي يرجع لانسداد أفقه، وعدم قدرته علي قراءة المشهد المصري المرتبك، في ظل انتمائه للإخوان، بحسب موقع إسلام اون لاين.

وقال سلطان إن الجماعة ركلت التيار الوطني والشباب الثوري والسلفيين، وبعد ذلك حدث ما يمكن وصفه بـ”حاجة الإخوان لغطاء”، فاستخدموا أسوأ ما يمكن استخدامه: جزء من التيار الديني لديه تشوهات نفسية ولغة خطاب مستفزة وكارثية، وصدّروهم للمشهد باعتبارهم واجهة الإخوان والمدافعين عنهم “الجماعة الإسلامية”.

واكد ان الممارسات الخاطئة وفرت مادة ضخمة للإعلام المصري الذي كان ينتظر مثل هذه السقطات، وأحيانا مادة فكاهية، جعلت صورة التيار الديني التي كانت تبدو مشرقة من قبل تتغير ليصبح في نظر غيرهم تيارا كاذبا، لغته ساقطة، ومستوى تفكيره منخفض، كما أن قدرته على إدارة حوار مع الآخرين متدنية.

وتابع: “الجماعة فقدت الوعي اللازم لإدارة الدولة، وأن مكتب الإرشاد كان يتعامل مع ما يحدث علي إنه ابتلاء، ولم يواجهوا الأحداث سوي بالدعاء وانتظار معجزات السماء، وأن الإخوان وغيرهم من الإسلاميين تعاملوا مع القوي السياسية الأخري في المجتمع المصري علي أنهم فسيفساء، لا يمتلكون عمقا في المجتمع”.

وشدد “سلطان” علي أن قيادات مكتب الإرشاد كان لديها هاجس غريب بأن كل القوي السياسية في المجتمع يمكن استغلالها في مراحل معينة، وأنها لا تمتلك أوراقا في الواقع سواهم، وأن الجماعة لم تدرك أن الآخرين يمكنهم تعويض مشكلة التنظيم سريعا، وأن لديهم القدرة والأهلية لفهم الدولة بطريقة أكثر، وأن الدولة بأدواتها (الأمن والجيش والجهاز البيروقراطي) مستعدة للتفاعل معهم، وأنهم تشبعوا بالشعور بالذات المتضخمة.

وأضاف القيادي السابق بتنظيم الجماعة في قطر، أن الإخوان استلموا السلطة ولم يحسموا رؤيتهم وموقفهم من القضايا الكبرى المتعلقة بتسيير الدولة (كالديمقراطية، والحريات، والمواطنة المتساوية، والعلاقات الدولية)، لا على المستوى التنظيمي الداخلي، ولا على المستوى الشرعي الديني، وأن الجماعة استخدمت لغتان أثناء إدارتهم لشئون الدولة، خطاب داخلي للجماعة، وخطاب للاستهلاك الخارجي.

واختتم سلطان تصريحاته بأنه علي جماعة الإخوان أن تتخلي عن مفهوم وشعار “الشرعية” الذي تنادي به، وأن يتم البحث عن صيغة جديدة للتعاقد، ولو اقتضى الأمر العودة إلى الوراء خطوات، وأنه لدى الإخوان وعموم الإسلاميين فرصة تاريخية للمساهمة في بناء الوطن من جديد، والحيلولة دون تفكك مصر؛ حيث إن ذلك ليس في مصلحة أي طرف.