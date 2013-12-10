محافظ الشرقية يعتمد المخططات التفصيلية للقرى الأكثر احتياجاً

إعتمد الدكتور سعيد عبد العزيز , محافظ الشرقية الخرائط النهائية للمخططات التفصيلية للقرى الأكثر إحتياجاً بالمحافظة والتي تم إعدادها على مرحلتين بواقع 31 قرية بمراكز ( الحسينية – أبو كبير – بلبيس ) كمرحلة أولى وإعداد المخططات التفصيلية لعدد 42 قرية كمرحلة ثانية بمراكز ( الإبراهيمية – ههيا – كفر صقر – ديرب نجم – أولاد صقر – الحسينية – بلبيس – أبو حماد – فاقوس – منيا القمح )، وذلك بهدف تحقيق عدة مزايا منها التخطيط الجيد للأراضي الفضاء والأراضي الزراعية لمنع الإمتداد العشوائي للكتلة العمرانية مع تطبيق مبدأ المشاركة الشعبية في مختلف المشروعات وتزويد القرى بشبكات المرافق والبنية الأساسية التي تتفق والإحتياجات الفعلية لكل قرية .

وفي نفس الإطار قالت المهندسة سلوى عبد الوهاب مدير عام التخطيط العمراني والمدير المشرف على تنمية الريف المصري بالهيئة العامة للنخطيط العمراني , :”إن مشروع تنمية الريف بالهيئة يأتي خلال ثلاثة محاور وهم إعداد المخططات الإستراتيجية العامة للقرى بالإضافة إلى إعداد المخططات التفصيلية للقرى الأكثر إحتياجاً مع إعداد الأحوزة العمرانية للعزب والكفور والنجوع “.

من جانبها قالت زينب حمدي سكرتير عام محافظة الشرقية :”إنه تم الإنتهاء من إعداد المخطط الإستراتيجي لعدد (495) قرية بالمحافظة واعتماد الأحوزة العمرانية لها ، كما تم إعداد المخططات التفصيلية للقرى الأكثر إحتياجاً 31 قرية كمرحلة أولى و 42 قرية ثانية والتي تم إعتمادها من محافظ الشرقية “.

كما يجرى حالياً الإنتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية للعزب والكفور والنجوع بإجمالي (3825) بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع كليات الهندسة بجامعات الزقزيق وبنها وبورسعيد وطنطا والمنوفية .