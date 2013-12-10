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محمد سلماوى يناقش "وثيقة 25- 30 لمصر الحديثة" بوزارة البيئة

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محمد سلماوى يناقش "وثيقة 25- 30 لمصر الحديثة" بوزارة البيئة محمد سلماوى يناقش "وثيقة 25- 30 لمصر الحديثة" بوزارة البيئة

وصل منذ قليل الدكتور محمد سلماوى، المتحدث الإعلامى باسم لجنة الخمسين، لحضور فاعليات مناقشات مؤسسة المكتب العربى للشباب والبيئة المنعقدة اليوم الثلاثاء، تحت مسمى "وثيقة 25- 30 الاقتصادية والاجتماعية لمصر الحديثة".

وتناقش مؤسسة المكتب العربى فى تلك الفعاليات وثيقة دستور 2013 بالمركز الثقافى البيئى التعليمى فى بيت القاهرة التابع لوزارة البيئة بحضور ممثلين عن لجنة الخمسين لمناقشة الدستور، حيث من المقرر حضور الدكتور عمرو موسى، رئيس اللجنة أيضا.

ومن جهته، قال الدكتور عماد الدين عدلى، رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة، إن مصر تشهد تغييرات ملموسة على خريطتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة للحراك الشعبى بعد ثورتى 25 – 30، لتحقيق رغبة وآمال وطموحات هذا الشعب العظيم من خلال خارطة طريق وضعت بتوافق جميع القوى السياسية والمجتمعية أثمرت عن انتهاء لجنة الـ"خمسين" إعداد دستور مصر 2013.

وأكد عدلى أنه فى هذا السياق قررت الأمانة الفنية لمجموعة الـخمسين فى اجتماعها الثانى الذى عقد فى نوفمبر الماضى حتمية التعريف بمواد الدستور المعنية بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والتى يجب أن تكون أساسا لصياغة ميثاق مصر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والذى سوف تدشنه مجموعة الـ50 بمؤسسة المكتب العربى للشباب والتنمية، فى مؤتمرها الوطنى، والمزمع عقده فى يناير 2014.

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مصر 365

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