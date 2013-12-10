وزير التعليم: 1200 لجنة تقوم بالتفتيش على كل المدارس شهريًا

قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تقوم بجهد كبير لمحاولة تقديم الأفضل لمصر، موضحًا أن التعليم هو المشروع القومى الذى تتبناه الدولة وبدونه لا تحدث ديمقراطية، مضيفًا أن هناك تعاونًا واضحًا بين الوزارة وبين كل المدرسين بالتربية والتعليم.

وأضاف "أبو النصر" فى مداخلة هاتفية لفضائية "المحور" اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد مدرسة على أرض مصر بما فيهم المدارس اللغات والأجنبية إلا وتقوم بتحية العلم وقول نشيد "بلادى" إضافة إلى أن أى مدرسة ولو بها طالب واحد مصرى لا بد أن يتعلم اللغة العربية والدين.

وقال، إن الوزارة تقوم بإعداد خطة استراتيجية للتعليم فى مصر حتى 2030، موضحًا أن هناك 1200 لجنة تقوم بالتفتيش على كل المدارس الحكومية والخاصة والدولية كل شهر.

وأوضح "أبو النصر" أن هناك قاعدة بمنع الحديث فى السياسية داخل الحرم المدرسى، ومن يتطرق للحديث عن الأمور السياسية تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حياله، تبدأ بالإنذار وتنتهى بتحويله لوظيفة إدارية حالة تكرار الأمر، مؤكدًا أن الوزارة لم تقم بعقاب أى مدرس لمجرد انتماءاته السياسية أو عقيدته ولكن العقاب فى حالة التجاوز، موضحًا أنهم فى دولة قانون.

وأشار "أبو النصر" إلى أن هناك مناسبة سارة بشأن كادر المعلمين ستصدر من وزير المالية اليوم.