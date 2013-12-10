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"محمد شعلان" يكتب أطلس عن مرض السرطان في الشرق الأوسط

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"محمد شعلان" يكتب أطلس عن مرض السرطان في الشرق الأوسط "محمد شعلان" يكتب أطلس عن مرض السرطان في الشرق الأوسط

كتب : روان مسعد منذ 5 دقائق

وقع اختيار جمعية السرطان الأمريكية والوكالة الدولية لبحوث السرطان بمنظمة الصحة العالمية على الدكتور محمد شعلان، أستاذ جراحة الأورام ورئيس وحدة الاكتشاف المبكر بالمعهد القومي للأورام، ورئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، وذلك ليكتب عن السرطان في دول الشرق الأوسط في الإصدار الجديد للأطلس العالمي للسرطان، والمقرر نشره في مؤتمر الاتحاد العالمي لمكافحة السرطان بأستراليا 2014.

وفي هذا الصدد يقول دكتور محمد شعلان، في تصريحات صحفية، إن "أطلس السرطان سيتضمن أحدث المعلومات الخاصة بالعبء الذي يسببه الإصابة بمرض السرطان وعوامل الأخطار الرئيسية والتدابير الوقائية اللازم اتخاذها، وذلك لتعزيز الوقاية من السرطان ومكافحته في جميع أنحاء العالم والحد من العبء المتزايد الناتج عنه خاصة في الدول النامية والتي تشهد مرحلة انتقالية اقتصادية".

كما أكد أن "الأطلس سيوضّح أسس وأساليب الكشف المبكر وإدارة ومعالجة المرض، السجلات العالمية الإحصائية، والأبحاث والجهود الدولية لإنشاء بنية تحتية بحثية والسياسات والتشريعات المعنية بمعالجة الأمراض غير المعدية".

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