"المسلماني" و"برهامي" ضيفا خيري رمضان غدا في "ممكن"

كتب : سهيلة حامد الثلاثاء 10-12-2013 15:32

يحل أحمد المسلماني، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الإعلام، غدًا، في العاشرة مساءً، ضيفًا على برنامج "ممكن" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على قناة "cbc" في حوار خاص، يجيب فيه على كيفية إدارة مؤسسة الرئاسة الفترة الانتقالية، وهل تصمد خارطة المستقبل في مواجهة إرهاب الإخوان؟.

وفي نفس الحلقة، يحل الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، ضيفًا على البرنامج في حوار يكشف من خلاله كيف تحول السلفيين من حلفاء للإخوان إلى أعداء لهم، ولماذا سيصوتون بنعم على الدستور؟.