أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

"المسلماني" و"برهامي" ضيفا خيري رمضان غدا في "ممكن"

Google+ Print
"المسلماني" و"برهامي" ضيفا خيري رمضان غدا في "ممكن" "المسلماني" و"برهامي" ضيفا خيري رمضان غدا في "ممكن"

كتب : سهيلة حامد الثلاثاء 10-12-2013 15:32

يحل أحمد المسلماني، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الإعلام، غدًا، في العاشرة مساءً، ضيفًا على برنامج "ممكن" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على قناة "cbc" في حوار خاص، يجيب فيه على كيفية إدارة مؤسسة الرئاسة الفترة الانتقالية، وهل تصمد خارطة المستقبل في مواجهة إرهاب الإخوان؟.

وفي نفس الحلقة، يحل الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، ضيفًا على البرنامج في حوار يكشف من خلاله كيف تحول السلفيين من حلفاء للإخوان إلى أعداء لهم، ولماذا سيصوتون بنعم على الدستور؟.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية"

8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية"

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس

8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب

8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب