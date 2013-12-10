محافظ القاهرة يصدر قرارًا بإغلاق مطاعم "مؤمن" و"ماكدونالدز" و"جاد" بالمعادي

أصدر الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة قرارًا بغلق مطاعم ماكدونالدز وبيكري للحلويات ومؤمن وجاد وألبان المدينة المنورة المتواجدين بالعقار 7 تقاطع شارع النصر مع اللاسلكي بالمعادي الجديدة وقطع التيار الكهربي والمياه عنهم لحين توفيق أوضاعهم.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إلى أن المحافظة تلقت شكاوى عديدة من سكان العقار بوجود تجاوزات ومخالفات صحية وبيئية وهندسية تؤثر على السلامة الهندسية للعقار مما يعرض العقار وسكانه للخطر خاصة بعد تكرار حوادث الحريق بمطعم جاد بسبب سوء الاستخدام وعدم تطبيق اشتراطات الدفاع المدني.

وأضاف محافظ القاهرة أنه فور تلقى الشكاوى تم تشكيل لجنة من حي البساتين تضم مديري الإسكان وإدارة المحال وشئون البيئة والمتابعة الميدانية والإشغالات لفحص المخالفات، حيث تبين قيام مطعم جاد بالتعدي على حرم العقار في المسافة الفاصلة بين العقار والجار وأنشأ مطبخا تم تقفيله بالحديد والخشب بالمخالفة للقانون واشتراطات الحي والصحة والبيئة.

وأوضح السعيد أن مطعم مكدونالدز أنشأ سلم على الشارع مخالف للرسوم الهندسية رغم أن مدخل المحل من داخل العقار وليس من الشارع.

واستغلت المطاعم جراج العمارة الخاص بالسكان كمخزن للخامات والزيوت المستخدمة وكغرف لتغيير ملابس العمال وورش ميكانيكا لموتوسيكلات الديلفري، وأنشأت بعض المحال بيارات صرف صحي مكشوفة في الجراج مما تسبب في وجود الروائح الكريهة وانتشار الأوبئة والحشرات إلى جانب وجود مشاكل صرف صحي ببعض المحال والمطاعم أدت إلى تآكل حديد التسليح والأسمنت بسقف العقار بخلاف الانتظار العشوائي للموتوسيكلات الخاصة بالمحال التجارية والمطاعم.

وأكد محافظ القاهرة أنه تبين من التقارير أن المداخن المستخدمة في المطاعم وأجهزة التكييف تؤثر بيئيًا على السكان بالإضافة إلى تشويهها للمنظر العام للعقار من آثار تراكم الزيوت والشحوم على واجهة وجدران العقار إلى جانب عمل مقلب قمامة بصفة مستمرة لجميع المطاعم أمام العقار، ما أدي لانتشار الحيوانات الضالة.

شبكةعيونالإخبارية

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