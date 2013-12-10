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رئيس نقابة القطاع الخاص يحذر من استغلال الإخوان لقضايا العمال

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رئيس نقابة القطاع الخاص يحذر من استغلال الإخوان لقضايا العمال رئيس نقابة القطاع الخاص يحذر من استغلال الإخوان لقضايا العمال

حذر شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، من خطورة تأخر إقرار قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى مؤسسات وشركات القطاع الخاص قبل بداية شهر يناير المقبل، ليتزامن مع بدء تطبيق الحد الأدنى للعاملين فى القطاع العام.

وأضاف فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أن تأخر الحكومة والمجلس القومى للأجور المنوط به وضع الحد الأدنى للقطاع الخاص سيؤدى لحالة من الانقسام والفتنة بين العاملين فى القطاع العام والخاص، وينتج عنها احتجاجات عمالية واسعة.

وقال خليفة إن هناك بعد العناصر السياسية والإرهابية، تسعى مؤخرا لاستغلال أية تظاهرات جماهيرية أو عمالية لمصالحها الشخصية، مضيفا أنه يخشى استغلال تظاهرات العمال فى حالة تأخر الإعلان عن قيمة الحد الأدنى، خاصة أن ذلك التوقيت يتزامن مع الاستفتاء على الدستور الجديد، موضحاً أن "الإخوان" يحاولون استغلال غضب العمال، لإثارة الفتنة لتعطيل الاستفتاء على الدستور ومن ثم تعطيل التحول الديمقراطى وخارطة الطريق.

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مصر 365

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