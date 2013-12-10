وزارة النقل تدرس تنفيذ الخطين الخامس والسادس للمترو والقطار السريع

عقدت لجنة الاستثمار العليا، بوزارة النقل اليوم، اجتماعها الأول برئاسة الوزير الدكتور إبراهيم الدميرى، لبحث سبل تفعيل ودفع المشروعات الاستثمارية للوزارة، وهيئاتها، والجهات، والشركات التابعة لها، ومتابعة آليات تنفيذ ودراسات الجدوى لكل مشروع مطروح للاستثمار.

وقال وزير النقل، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن هدف اللجنة مراجعة دراسات السوق ودراسات الجدوى للمشروعات، والتوصية ببدائل التمويل، والاستثمار المختلفة، لكل مشروع، ووضع خطة لطرح المشروعات طبقاً لظروف السوق، ووضع خطة للترويج للمشروعات الاستثمارية، ومتابعة نتائج الطرح للمشروعات.

وأضاف الدميرى، أنه تم خلال الاجتماع تشكيل الأمانة الفنية للجنة من وحدة الاستثمار بالوزارة مع مناقشة كيفية الإسراع فى طرح المشروعات الاستثمارية فى مجالات النقل المختلفة مثل الخط الخامس للمترو من مدينة نصر للساحل، والخط السادس للمترو من الخصوص للمعادى، والقطار فائق السرعة من الإسكندرية - الجيزة -أسيوط – الأقصر – أسوان، وخط سكك حديد سريع مكهرب، وتطوير خط سكك حديد أبو قير).

وأشار الدميرى، إلى أن اللجنة ناقشت طرح نقل البضائع بالسكك الحديدية والنقل النهرى للاستثمار، وكذلك خطوط ربط المدن الجديدة (العاشر من رمضان – برج العرب – 6 أكتوبر) بشبكة خطوط سكك حديدية سريعة.

وأكد الدميرى، أنه طالب فى نهاية الاجتماع بضرورة استعراض ما توصلت إليه اللجنة من دراسات خاصة بالاستثمار فى المشروعات السابقة خلال الاجتماع القادم وتشكيل مجموعات عمل لتفعيل تلك الدراسات، وضرورة تفعيل خطة مشتركة مع الجهات، والشركات التابعة للوزارة مع وحدة الاستثمار بالوزارة لمتابعة، وتفعيل تلك المشروعات.