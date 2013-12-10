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محافظ القليوبية لأهالى شبرا: باق 170 يوما على انتهاء تطوير ميدان المؤسسة

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محافظ القليوبية لأهالى شبرا: باق 170 يوما على انتهاء تطوير ميدان المؤسسة محافظ القليوبية لأهالى شبرا: باق 170 يوما على انتهاء تطوير ميدان المؤسسة

أعلن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، لأبناء شبرا الخيمة، أنه باقٍ من الزمن للانتهاء من تطوير ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة ومداخل ومخارج القليوبية 170 يومًا.

جاء ذلك خلال عقد اجتماع مع المهندس الدكتور أسامة عقيل، الخبير الدولى للطرق والمرور ومندوبى شركة المقاولون العرب وحسن علام ورئيس مدينة شبرا الخيمة ورئيس مدينة قليوب ومدير عام الطرق، وذلك لمناقشة سرعة البدء فى تنفيذ وتطوير ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، والذى انتهى إلى تحديد وقت البدء الفعلى فى تنفيذ المشروع، يوم 15 من شهر ديسمبر الحالى، ولمدة زمنية 170 يومًا.

تم تحديد المساحات للرفع الابتدائى وأن أولوية التشغيل من منطقة "أم بيومى" وذلك لوجود إشغالات قليلة، تتمثل فى رفع الأتربة الموجودة بها.

وأكد أن كل من يعمل فى هذا المشروع سيتم وضع اسمه فى لوحة شرف ، باعتبار أن هذا المشروع حيوى للغاية، ويساهم فى حل مشكلة ربط القاهرة بمحافظات الدلتا، مشيرًا إلى أن جميع الهيئات المسئولة عن التنفيذ تعمل جاهدة لتنفيذ المشروع بأقل التكاليف.

كما حرص على توجيه التعليمات لرئيس مدينة شبرا الخيمة وقليوب، بضرورة تيسير وتسهيل كافة الإجراءات التى تساعد على سرعة وسهولة التنفيذ.

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مصر 365

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