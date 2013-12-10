بالصور.. جامعة بنى سويف تنظم مارثونا رياضيا للمعاقين

شهد المستشار "مجدى البتيتى" محافظ بنى سويف، صباح اليوم "الثلاثاء" الاحتفالية العالمية لمتحدى الإعاقة وأطفال الشوارع، والتى نظمتها جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة, بالتعاون مع الجمعية الطبية المصرية الفرنسية والمركز الفرنسى بالقاهرة تحت شعار "أنا معاق ولكنى أعمل على تنمية بلدى".

وشهدت الاحتفالية حضور العشرات من ذوى الاحتياجات الخاصة، وقد نظمت إدارة الجامعة مارثونا رياضيا لكل فئة عمرية ولكل نوع "إعاقة" كلاً على حدة، بحضور الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة، ونائبيه د. رابح رتيب بسطا، ود. أحمد عبد الخالق، والمهندس سلامة نصر وكيل وزارة التضامن ببنى سويف، والحكم الدولى "محمد فاروق"، مدير رعاية الشباب، ود. أمنية محسن مسئول العلاقات الإنسانية، والعشرات من قيادات العمل الأهلى ببنى سويف.

وفى ختام المسابقات الرياضية، قام المحافظ ورئيس الجامعة بتكريم الفائزين، وتسليمهم كأس وجوائز المسابقة.