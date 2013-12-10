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الأمن يطلق الغاز لمنع خروج مسيرة طلابية من حرم جامعة الفيوم

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الأمن يطلق الغاز لمنع خروج مسيرة طلابية من حرم جامعة الفيوم الأمن يطلق الغاز لمنع خروج مسيرة طلابية من حرم جامعة الفيوم

قامت قوات الشرطة بالفيوم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع أمام باب كلية الزراعة بجامعة الفيوم لمنع مسيرة طلابية من الخروج من الجامعة، وتراجع الطلاب إلى داخل الحرم الجامعة، كما تشهد الجامعة تواجدا مكثفا لقوات الشرطة أمام بابى كليتى الزراعة والهندسة.

كانت مسيرة طلابية قد جابت كليات الجامعة احتجاجا على ما وصفوه بتجاوزات الشرطة ضد طلاب الجامعات ودخولهم للمدينة الجامعية لطلاب الأزهر، بالإضافة إلى تنديدهم بدخول الشرطة إلى داخل الحرم الجامعى بجامعة الفيوم منذ أيام وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على الطلاب لتفريق مسيرتهم.

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