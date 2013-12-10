بالصور.. وزراء وفنانون يشاركون فى احتفالية القديسة كاترين بجنوب سيناء

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الوفد المشارك فى احتفالية القديسة كاترين التى نظمتها المحافظة بمدينة سانت كاترين.

وشارك فى الاحتفالية وزير الآثار وعدد من السفراء العرب والأجانب ورجال الإعلام والمراسلين الأجانب وعدد كبير من الفنانين منهم محمد الحلو.

وكان فودة فى استقبال الوفد بمطار كاترين، حيث بدأ بزيارة دير سانت كاترين حيث كان فى استقبالهم عدد من رهبان الدير، على رأسهم الأنبا ديميانوس، وتم استعراض أهم المعالم به، مثل الكنيسة العتيقة والشجرة المعلقة، والمتحف والمكتبة التى تحوى آلافا من المخطوطات النادرة، التى لا يوجد مثيل لها فى العالم ومنطقة الوادى المقدس.

ثم انتقل الوفد إلى مضمار الهجن، حيث بدأ السباق الذى يشارك به عدد من شباب البدو من جنوب سيناء، وعدد من المحافظات المجاورة وقام المحافظ بتسليم الكئوس للفائزين ومبالغ مالية للمشاركين.

وخلال الزيارة، أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مثل هذه الاحتفالية تساهم فى دعم السياحة ورسالة مهمة للعالم، أن مدن جنوب سيناء مدن سلام ومحبة وترحب بكل الضيوف من الخارج والداخل.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار أن المعالم الأثرية بجنوب سيناء متعددة، ففى سانت كاترين الدير، وجبل موسى وجبل عباس وهى مدينة محمية التراث الثقافى الحضارى وبالقرب من سانت كاترين معبد سرابيط الخادم الإلهة حتحور إلة الجمال بأبو زنيمة وقلعة الجندى، وعيون موسى برأس سدر كل هذا يؤهل جنوب سيناء لجذب الملايين من السياح.

وقال إبراهيم سلام جبلى شيخ قبيلة المزنية ومحمد الأحمر وسليمان الجبالى إن هذه الاحتفالية ووجود كبار الشخصيات يسهم فى دعم السياحة لجنوب سيناء بصفة عامة وسانت كاترين بصفة خاصة.

ومن جانبه، أكد عاطف عبد اللطيف، رجل الأعمال وصاحب عدد من المنشآت السياحية، بسانت كاترين الهدف من هذه الاحتفالية هى أولا إعطاء رسالة للعالم بوجد أمن بجنوب سيناء، وأيضا جذب الأنظار لما تتمتع سانت كاترين من السياحة الدنية والأثرية، وسياحة السفارى وتسلق الجبال والسياحة العلاجية.

كما تم استعراض معرض الصناعات البدوية ومعروضات طب الأعشاب وبعض الأدوية المستخرجة من الأعشاب البرية، التى تنمو فى منطقة كاترين ولا تزرع فى أى مكان آخر بالعالم سواها.

ثم بدأت الاحتفال الفنى بمشاركة فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية وفرقة بورسعيد للموسيقى العربية، التى قدمت عددا من المقطوعات والأغانى القديمة، ثم غنى المطرب محمد الحلو عددا من أغانيه الوطنية والتى تجاوب معها الحضور وأهالى كاترين.