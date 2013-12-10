بالصور.. ندوة إرشادية لزيادة إنتاجية القمح بالوادي الجديد

نظم اتحاد تنمية مصر ندوة إرشادية لمحصول القمح، بجمعية تنمية المجتمع المحلي، بقرية الشيخ مفتاح بمركز الداخلة بالوادي الجديد، بالتعاون مع الارشاد الزراعي بالداخلة .

وأكد المهندس سيد محمود مسئول الاتصال والمتابعة بالاتحاد، أن الندوة تهدف إلى توعية المزارعين بكيفية استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة، واستخدام التقاوي عالية الجودة، والتي تعمل على زيادة المحصول.

حاضر في الندوة أنس حسين مسئول لجنة الزراعة بالاتحاد ، و صلاح عبد الكريم وكيل إدارة الداخلة الزراعية ، وأشرف صادق و سيد مدني ، وسط حضور لفيف من الأهالي والمزارعين، والعديد من المهتمين بهذا الشأن .