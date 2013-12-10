الجلسة المقبلة بخصوص قضية الخلية الإخوانية 17 ديسمبر الجاري

عقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم رابع جلسات محاكمة "الخلية الإخوانية " ، وذلك برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي .

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم إلي مرافعات الدفاع، وقررت المحكمة عقد جلستها المقبلة بتاريخ الثلاثاء 17 من ديسمبر الحالي لاستكمال سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين.

وقد مثل أمام المحكمة في جلسة اليوم 15 من المتهمين ، حيث تغيب 9 متهمين بعد تلقي هيئة المحكمة رسالة من المؤسسة العقابية تفيد بامتناعهم عن الحضور، كما حضر مع المتهمين 3 من المحامين، وشهد الجلسة 15 من ممثلي وسائل الإعلام ، و7 من منظمات المجتمع المدني من بينهم 3 من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، و4 من جمعية الإمارات للمحامين والقانونين، ، كما حضر الجلسة 5 من ذوي المتهمين، وممثل عن السفارة المصرية.

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