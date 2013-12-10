أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الجلسة المقبلة بخصوص قضية الخلية الإخوانية 17 ديسمبر الجاري

Google+ Print
الجلسة المقبلة بخصوص قضية الخلية الإخوانية 17 ديسمبر الجاري الجلسة المقبلة بخصوص قضية الخلية الإخوانية 17 ديسمبر الجاري

عقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم رابع جلسات محاكمة "الخلية الإخوانية " ، وذلك برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي .

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم إلي مرافعات الدفاع، وقررت المحكمة عقد جلستها المقبلة بتاريخ الثلاثاء 17 من ديسمبر الحالي لاستكمال سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين.

وقد مثل أمام المحكمة في جلسة اليوم 15 من المتهمين ، حيث تغيب 9 متهمين بعد تلقي هيئة المحكمة رسالة من المؤسسة العقابية تفيد بامتناعهم عن الحضور، كما حضر مع المتهمين 3 من المحامين، وشهد الجلسة 15 من ممثلي وسائل الإعلام ، و7 من منظمات المجتمع المدني من بينهم 3 من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، و4 من جمعية الإمارات للمحامين والقانونين، ، كما حضر الجلسة 5 من ذوي المتهمين، وممثل عن السفارة المصرية.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية