محمد بن راشد يزور ولي العهد السعودي في مقر إقامته بالكويت

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم أخاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية رئيس وفد المملكة إلى القمة الخليجية الرابعة والثلاثين وذلك في مقر إقامة سموه في قصر بيان في الكويت.

وقد تبادل سموهما الحديث الأخوي حول عدد من المواضيع المتصلة بجدول أعمال القمة الرابعة والثلاثين لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل تعزيز مسيرة المجلس المباركة.

حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ... الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية و معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة و معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي و السيد عارف الطنيجي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى الكويت.

ومن الجانب السعودي حضره صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وأعضاء الوفد السعودي المرافق.