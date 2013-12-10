قلق في بورسعيد بسبب "عاصفة محتملة".. وتحذيرات للمسافرين بتوخي الحذر

كتب : هبة صبيح الثلاثاء 10-12-2013 15:03

أثار الطقس السيئ قلق المواطنين في بورسعيد واحتمال حدوث عاصفة تضرب السواحل الشمالية لمصر، مساء اليوم وحتى يوم الجمعة، وأن بورسعيد مركز العاصفة حيث ذكر خبراء الأرصاد أن هذه الموجة هي الأسوأ منذ 30 سنة كما صورتها الأقمار الصناعية.

وأكدت كثير من الأمهات أنهن لن يرسلن أبناءهن إلى المدرسة غدًا، خوفًا من تعرضهم لأخطار.

كما استعد الأهالي لجمع ما يكفي من الطعام من الأسواق لعدة أيام تحسبًا لسوء الطقس وصعوبة النزول لشراء احتياجاتهم.

وكانت بورسعيد قد تعرضت منذ عصر أمس لموجة شديدة من البرودة والطقس، حيث كست سماء المحافظة سحابة ملبدة بالغيوم صاحبها سقوط أمطار على فترات متقطعة ثم بدأت الرياح في الازدياد وأدت إلى ارتفاع الموج في البحر المتوسط ما بين 2 إلى 4 أمتار، وأصبحت عمليات الصيد غير ملائمة، ومن المنتظر أن تصل شدة الرياح غدًا إلى 60 كم في الساعة شمالية غربية.

بينما أكد مصدر ملاحي أن سوء الطقس لم يؤثر على حركة الملاحة في مجرى قناة السويس، حيث إن إمكانات هيئة قناة السويس مميزة من خلال معدات وطاقم قاطرات على أحدث التكنولوجيا.

كما أوضح المصدر أنه يوجد على جانبي المجرى مصابيح الصوديوم لإتاحة الرؤية أثناء وجود الشبورة، كما أعلنت درجة التأمين القصوى الهيئة والميناء وترسانة بورسعيد وتم التنبيه على الإدارات بـ"كستنة" ربط جميع الأوناش والمعدات بالورش والوحدات المائية في المجرى، كما تعمل حركة المعديات في مرافق بورسعيد وبورفؤاد والرسوة وشرق التفريعة بكامل طاقتها.

من جهة أخرى، تم تكثيف الحملات المرورية تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير أمن بورسعيد، على جانبي طرق السفر وطالبت المسافرين بتوخي الحذر والقيادة بسرعة معتدلة، خوفًا من حدوث تصادمات، مؤكدة أنه لم تجري حتى الآن أي حوادث على الطرق.

فيما انخفضت الحركة التجارية في الأسواق، خاصة في شوارع الحميدي والتجاري والشرقية، بسبب تساقط الأمطار، وتعالت دعوات من الأهالي إلى تقليل حركة المارة في الشوارع تحسبًا لشدة الرياح.