أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - صلاح: شالكه؟ سيلعبون بطريقة مختلفة عن مباراة سويسرا

Google+ Print
بالفيديو - صلاح: شالكه؟ سيلعبون بطريقة مختلفة عن مباراة سويسرا بالفيديو - صلاح: شالكه؟ سيلعبون بطريقة مختلفة عن مباراة سويسرا

يعتقد محمد صلاح جناح بازل المتألق أن شالكه الذي سيواجه فريقه يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا سيلعب بطريقة هجومية.

ويحل بازل ضيفا على شالكه في ألمانيا في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

ويسعى شالكه صاحب النقاط السبعة للفوز فقط من أجل تجاوز بازل الذي يتقدم عليه بفارق نقطة، والتأهل مع تشيلسي لدور الـ16.

وقال صلاح لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا": "اعتقد أنها ستكون مباراة جيدة لأن شالكه سيلعب بطريقة مفتوحة فهو يحتاج الفوز، عكس مباراة الذهاب التي لعبوا فيها بأسلوب دفاعي ونجحوا في خطف هدف".

وكان شالكه قد فاز على بازل في سويسرا 1-0.

وأشار الجناح الدولي إلى أن فريقه تطور كثيرا هذا الموسم، بفضل وصوله لنصف نهائي الدوري الأوروبي العام الماضي.

وأتم "أرى أنه كان من الجيد لنا أن نلعب الموسم الماضي في الدوري الأوروبي، فقد ساهم لعبنا أمام توتنام وتشيلسي في تطورنا والآن نلعب في دوري الأبطال الأصعب".

لمشاهدة الحوار، اضغط هنا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه