بالفيديو - صلاح: شالكه؟ سيلعبون بطريقة مختلفة عن مباراة سويسرا

يعتقد محمد صلاح جناح بازل المتألق أن شالكه الذي سيواجه فريقه يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا سيلعب بطريقة هجومية.

ويحل بازل ضيفا على شالكه في ألمانيا في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

ويسعى شالكه صاحب النقاط السبعة للفوز فقط من أجل تجاوز بازل الذي يتقدم عليه بفارق نقطة، والتأهل مع تشيلسي لدور الـ16.

وقال صلاح لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا": "اعتقد أنها ستكون مباراة جيدة لأن شالكه سيلعب بطريقة مفتوحة فهو يحتاج الفوز، عكس مباراة الذهاب التي لعبوا فيها بأسلوب دفاعي ونجحوا في خطف هدف".

وكان شالكه قد فاز على بازل في سويسرا 1-0.

وأشار الجناح الدولي إلى أن فريقه تطور كثيرا هذا الموسم، بفضل وصوله لنصف نهائي الدوري الأوروبي العام الماضي.

وأتم "أرى أنه كان من الجيد لنا أن نلعب الموسم الماضي في الدوري الأوروبي، فقد ساهم لعبنا أمام توتنام وتشيلسي في تطورنا والآن نلعب في دوري الأبطال الأصعب".

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