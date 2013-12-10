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52 ألف وحدة سكنية تعمل بنهاية العام بالغاز الطبيعي بمدينة سوهاج‎

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52 ألف وحدة سكنية تعمل بنهاية العام بالغاز الطبيعي بمدينة سوهاج‎ 52 ألف وحدة سكنية تعمل بنهاية العام بالغاز الطبيعي بمدينة سوهاج‎

اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج

استقبل اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج بمكتبه وفد مجلس إدارة شركة غاز الأقاليم برئاسة  ياسر بهنسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

تم خلال اللقاء استعراض ما تم تنفيذه من أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بغرب وشرق النيل حيث أكد محمد السيد مدير مشروعات أسيوط وسوهاج ان 48 الف وحدة سكنية تعمل حاليا بالغاز الطبيعى بمدينة سوهاج ، ومن المقرر ان يصل العدد بنهاية العام الحالي إلى 52 الف وحدة وبذلك يكون تم تغطية مدينة سوهاج بالكامل لتصبح خالية من العمل باسطوانات البوتاجاز .

وقال : ان شركة غاز الاقاليم قد بدأت في توسيع نشاطها بمحافظة سوهاج حيث بدأت الشركة بالفعل في تنفيذ اعمال توصيل الغاز الطبيعى لعدد 15 الف وحدة سكنية بمدينة أخميم و25 الف وحدة سكنية بمدينة طهطا .

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