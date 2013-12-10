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تحول البريطانيين للنظام الغذائى المتوسطى يعالج الخرف

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تحول البريطانيين للنظام الغذائى المتوسطى يعالج الخرف تحول البريطانيين للنظام الغذائى المتوسطى يعالج الخرف

أكد عدد من الأطباء، فى رسالة منهم إلى رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، أن تحول البريطانيين إلى النظام الغذائى لدول البحر المتوسط ينبغى أن يوضع فى صلب معركة ضد مرض الخرف.

وقال أحد عشر طبيبا من كبار الأطباء من بينهم الرئيس السابق للكلية الملكية للأطباء الممارسين، إن اتباع نظام غذائى مماثل لنظام رعايا دول البحر المتوسط والذى يتميز بالكثير من الخضروات والقليل من اللحوم، يجب أن يكون فى قلب السياسة الصحية للحكومة.

وفى رسالة وجهها الأطباء لرئيس الوزراء ووزير الصحة فى الحكومة البريطانية، أكد الأطباء أن تحسين الصحة العامة سيكون سلاحا أقوى من أية أدوية ضد مرض الخرف.

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مصر 365

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