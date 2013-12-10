محافظ السويس يلتقى مسئولى "حديد عز" والشركة تعلن توفير 200 فرصة عمل

التقى اللواء العربى السروى محافظ السويس بأعضاء مجلس إدارة شركة حديد عز، وذلك لمناقشة الظروف الاقتصادية التى مرت بها الشركة .

وأكد كريم حمدى رئيس قطاع الموارد البشرية ب"حديد عز" أن الشركة قد توقفت فترة، ورغم ذلك تم صرف جميع المستحقات للعاملين، مشيراً إلى أنه لايوجد أى مشاكل بين الشركة والعاملين المقيمين بمحافظة السويس .

وأشار بيان صادر من الديوان العام للمحافظة إلى أن مسئولى الشركة أعلنوا أنه تم تعيين 100 شاب من أبناء السويس خلال السنة السابقة وتم تدريبهم على أعلى مستوى لتأهيلهم للعمل بالشركة، كذلك أعلنت الشركة عن قبول عاملين جدد من ذوى المؤهلات الفنية المتوسطة من أبناء السويس، والذى تقدم لها 1300 شاب وسيتم قبول 200 شاب منهم بعد إجراء الاختبارات اللازمة لهم، وذلك بناء على توجيهات اللواء العربى السروى بتعيين نسبة 80% من أبناء السويس بالشركة .

حضر اللقاء محمد العجمى مدير جهاز تشغيل الشباب وعدد من مسئولى المحافظة .