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للمتزوجين 3 أعشاب بمثابة فياجرا طبيعية من الأطباء

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للمتزوجين 3 أعشاب بمثابة فياجرا طبيعية من الأطباء للمتزوجين 3 أعشاب بمثابة فياجرا طبيعية من الأطباء

إذا كنت بحاجه إلى زياده هرمون التستوستيرون وهرمون الاستروجين في الجسم ، لزيادة الرغبة الجنسية ، فيمكن القيام بهذا عبر بعض الأعشاب .


فبحسب تقارير متخصصة فإن جذور أعشاب (بيرو) تعتبر بمثابة فياجرا طبيعية ، فهي تحفز إنتاج الهرمونات في الجسم لكلاً من الرجال والنساء ، لاحتوائها على مادتي
مداميدز وماكانيز .

كما كشف الخبراء أن (يوهمبي) يعطي نتائج رائعة خاصة للرجال المصابين بضعف الانتصاب ، كما إنه يركز على المراكز العصبية المحددة على طول العمود الفقري ، ومفيد للنساء فهو يزيد الرغبة الجنسية لديهن .

أخيراً عشبة (العنزة) التي تزيد الرغبة الجنسية وتعالج مشاكل الانتصاب لدى الرجال ، كما أنها تقلل من أعراض سن اليأس .

 

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