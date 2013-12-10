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بالصور.. إجراء أول عملية قلب مفتوح بجامعة الفيوم لأول مرة

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بالصور.. إجراء أول عملية قلب مفتوح بجامعة الفيوم لأول مرة بالصور.. إجراء أول عملية قلب مفتوح بجامعة الفيوم لأول مرة

المريض

أجريت بنجاح أول عملية قلب مفتوح بالمستشفى الجامعي بالفيوم ، صرح بذلك الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبري رئيس جامعة الفيوم وقال إنها عملية خاصة بتغيير شرايين وتجري قريبا عملية أخري لمريض ثاني لتغيير صمام لتتكامل أقسام أمراض القلب والقسطرة والجراحة بالمستشفي والكلية .

ويقول الدكتور خالد الخشاب عميد كلية الطب والمشرف علي أقسام الباطنة والقلب بالجامعة إن العملية أجريت بنجاح للمريض محمد زكي محمود – 52 سنة – من قرية منشاة ظافر بمركز اطسا ، وقد أجري العملية طاقم من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمستشفىي يتكون من الدكتور أحمد خلاف ، الدكتور شريف نصر ، الدكتور أحمد العشيري ، والنواب محمد فرحات ، محمود الزيات بالإضافة إلى طاقم التخدير والتمريض .

ويقول الدكتور محمد صفاء عرفة مدير عام المستشفى الجامعي بالفيوم إن المريض يرقد حاليا بحالة جيدة تحت الملاحظة بالعناية المركزة بالمستشفى .

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