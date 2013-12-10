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5 نصائح لتطويل وتكثيف الرموش

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5 نصائح لتطويل وتكثيف الرموش 5 نصائح لتطويل وتكثيف الرموش

يعاني الكثير من الفتيات من تساقط الرموش وقلَّة كثافتها. وكثيرات هنّ الفتيات اللواتي يرغبن في الحصول على رموش صحيّة وبرَّاقة.
لذلك يقدم لك "سيدتي نت" 5 نصائح بسيطة لرموش جذّابة:
 1- الماء البارد:  اغسلي عينيكِ بالماءِ البارد يومياً، لأنّ الماء البارد يعمل على إنعاش العيون والرموش، كما يُقلل من الإحساس بالالتهاب أو احمرار العين.
 2- الزيوت الطبيعية:  استخدمي الزيوت الطبيعية التي تساعد في تطويل الرموش، ومنها زيت الخروع وزيت الكافور. ضعي كميّةً قليلةً من زيت الخروع أو زيت الكافور في راحة يدك لتدفئة الزيت، ثم اغمسي اصبعك في الزيت، ودلكي رموشكِ، مع الحرص على عدم وصول الزيت إلى داخل العين، من أجل تجنّب حدوث الالتهابات.
 3- النوم:  يجب أن تحصلي على قدر كافٍ من ساعاتِ النوم يومياً، حوالي 8 ساعات للحفاظ على نضارة عينيك ورموشك؛ وتجنبي السهر حتى وقت متأخر في الليل، كي لا تبدو عيناك مجهدتين في الصباح.
4 - الأغذية:  احرصي على تناول الأغذية المفيدة لنمو الرموش، وعلى رأسها الفواكه والخضر الغنيّة بفيتامينات (أ)، و(ب)، و(ج)، وكذلك زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت جوز الهند.
 5 - تخلّصي من العادات السيّئة: ا بتعدي عن العادات السيّئة التي تزيد من تساقط الرموش، ومنها حكّ العين باليد وكثرة التعرض للشمس، خصوصاً في فصل الصيف، أو النوم بدون إزالة مكياج العين. وإذا كنتِ تضعين الماسكرا بصورةٍ يوميّة، فمن الأفضل تخصيص يومين في الأسبوع لنزع الماسكرا، ولإعطاء الفرصةِ للرموشِ الطبيعيّة كي تتنفس. كذلك احرصي على اختيار قلم العيون، بحيث يكون طريّاً وليّناً على العين، عند استخدامه في تحديد العيون، لأنّ القلم الجافّ يجعل الرموش تتساقط ولا تنمو بشكل طبيعيّ على المدى الطويل.

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