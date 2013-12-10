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ودِّعي تساقط شعركِ

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ودِّعي تساقط شعركِ ودِّعي تساقط شعركِ

تنصح خبيرة الشَّعر العالميَّة كارين براون كل سيِّدة تريد التخلُّص من تساقط الشَّعر بتناول فاكهة الكيوي.
فالكيوي غنيّ بفيتامين(A)، الذي يؤثِّر بشكل مباشر في صحة الشَّعر. وعندما يقلُّ هذا الفيتامين في الجسم، يبدأ فوراً تساقط الشَّعر وانطفاء بريقه. لذا تناولي ثمرة من الكيوي كلّ يوم، أو تلذّذي ببديل الكيوي الأول، وهو الجزر.

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سيدتي