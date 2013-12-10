محافظ القاهرة يقرر إزالة عقار من 9 طوابق بالزيتون

أصدر محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد ، قرارا بإزالة عقار مكون من 9 طوابق على مسطح أرض 150م2 ، قام مالكه ببنائه والتعدي على خط التنظيم بحي الزيتون.

وأضاف المحافظ أن المخالفين قاموا بالبناء المخالف على قطعة الأرض الكائنة بين العقارين 65أ ، و65 ب بشارع محطة القبة بمنطقة حمامات القبة التابعة لحي الزيتون..مشيرا إلى أن العقارصادر له العديد من قرارات الإزالة ، إلا أن عدم تنفيذها أغرى المخالفين في التمادي في مخالفاتهم.

وأشار سعيد إلى أنه يجري حاليا إزالة الأدوار التسعة المخالفة ، بالتنسيق بين حي الزيتون وشرطة المرافق والأمن العام ..مشددا على أنه أصدر تعليماته بتوخي الحرص أثناء الإزالة حفاظا على الأرواح والعقارات المجاورة.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء بمتابعة كافة المخالفات البنائية والتعامل معها قبل استفحالها وعدم تمكين المخالف من خلق ضعية يصعب التعامل معها مستقبلاً .

> وشدد أنه لا تهاون مع المخالفين ..مؤكداً تطبيق القانون وتفعيله على الجميع ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفات وعدم تمكين المخالف من الاستفادة من مخالفته.

أ ش أ