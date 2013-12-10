وزيرة الصحة: هدفنا إتاحة رعاية صحية ذات جودة وكفاءة لخدمة المواطن

أعلنت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان ، عن قرب الانتهاء من مشروع التأمين الصحي ليكون جاهزاً في شهر يناير القادم ليعرض وزارة المالية، وأن القانون يهدف لتغطية جميع المواطنين بدون تفرقة بالرعاية الصحية ، في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت وزيرة الصحة في تصريحات خلال استضافتها ببرنامج “السادة المحترمون” على قناة “أون تي ڤي” مع الإعلامي يوسف الحسيني، ان اتاحة رعاية صحية للمواطن ذات جودة وكفاءة وبإنصاف ، بالطريقة التى يرتضيها المريض، من الأهداف التى تسعى الوزارة إلى تحقيقها في الوقت الحالى ، مشددة على ضرورة المساواه في تقديم الخدمة الصحية بين الحضر والريف والمناطق الأكثر إحتياجاً.

وأضافت وزيرة الصحة، أن الوزارة تعمل على تحسين طريقة تعامل العاملين بالفريق الصحى مع المريض ، وذلك في وقت الذى يتم العمل فيه على تطوير المستشفيات وتجهيزها بالأجهزة والمعدات ، بهدف تقديم خدمه صحية متكاملة للمريض.

وأشارت ” الرَّبَّاط ” إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد سوف يتم الإنتهاء منه خلال الأسابيع القليلة القادمة ، ثم طرحه للنقاش المجتمعى ، تمهيدا لإرساله لوزارة المالية ، مشيرة إلى ان القانون عندما يتم تطبيقه سيكون إجباريا ليشمل كل المواطنين ، مؤكدة على تحمل الدولة إشتراكات الفئات غير القادرة.

وأكدت وزيرة الصحة ، بانه لن يتم التعاقد مع أي مستشفى لا تطبق نظام الجودة في تقديم الخدمة الصحية ضمن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد ،

> وقالت ” الرباط ” أن وزارة الصحة تقوم حاليا على الإنتهاء من إفتتاح نحو ٧ مستشفيات على مستوى الجمهوررية كانت متعثرة ، مشيرة إلى تذليل كافة العقبات التى أدت إلى توقفها وتجهيزها ودعمها بالكوادر البشرية لضمان الإستدامه في التشغيل، لافتة إلى ان الوزارة ستقوم بإفتتاح ٤ مراكز صحة أسرة بحلايب وشلاتين خلال الفترة المقبلة.

وعبرت مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان ، عن رفضها لما يتردد حول سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات ، مؤكدة على ضرورة عدم تعميم الحكم على كل المستشفيات ، فكما ان هناك مستشفيات لا تصلح إنشائيا لتقديم الخدمة يوجدأماكن اخرى ممتازة والتطوير يجري لإصلاح الخلل الموجود.

وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود خطة طويلة المدى لتنمية مهارات العاملين في الفريق الصحى لرفع مستوى الخدمة سواء عن طريق الدراسة في مصر أو إيفادهم في بعثات علمية إلى الخارج.