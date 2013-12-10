بالصور.. وقفة لطلاب الإخوان بالمجمع النظري بشبين الكوم ضد الجيش والداخلية

نظم العشرات من الطلاب المنتمين للجماعة الإخوان بالمنوفية وقفة داخل المجمع النظري بشبين الكوم إعتراضا على إعتقال الطلاب وللتنديد بما حدث لطلاب الأزهر مرددين هتافات ضد الجيش والداخلية .

وتجمع الطلاب أمام كلية الحاسبات والمعلومات داخل المجمع النظري وحملوا إشارات رابعة ولافتات تضامن مع الطلاب المعتقلين ولافتات أخرى ضد الداخلية مرددين ” يسقط يسقط حكم العسكر ” ياحرية فينك فينك أمن الدولة بينى وبينك ، رابعة رابعة ” .

كما شارك عدد من الفتيات فى الوقفة وحملن إشارات رابعة مرددات هتافات ضد الجيش والشرطة ، ولم تستغرق الوقفة 10 دقائق وانصرف الطلاب المنتمون للمحظورة على الفور خوفا من الإشتباك مع الطلاب المعارضين لهم الذين أثارت الوقفة غضبهم الشديد ورددوا هتافات للسيسي وتجمعوا أمام الوقفة إعتراضا على هتافاتهم ضد الجيش والشرطة .

ولم يتواجد أفراد الأمن داخل الجامعة كما روج أعضاء المحظورة وقام الأمن الداخلى بالجامعة بإغلاق البوابات والوقوف عليها بكثافة منعا من دخول أحد من البلطجية أو غيرهم من الخارج وانتهت المسيرة على الفور بإشارات من المنظمين لها من الطلاب المنتمين للمحظورة .